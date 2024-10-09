Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Yapı" İddialarını Tiye Aldı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün 'Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz' açıklamasıyla ses getirdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar'sa Ilıcalı'nın sözlerini kendi tarzıyla tiye aldı.