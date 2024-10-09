Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Yapı" İddialarını Tiye Aldı!
Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Yapı" İddialarını Tiye Aldı!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün 'Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz' açıklamasıyla ses getirdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar'sa Ilıcalı'nın sözlerini kendi tarzıyla tiye aldı.
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Ünlü yapımcı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında birçok önemli konuya değindi.
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Geçtiğimiz hafta Türk futbolunda garip şeyler olduğunu belirten Ilıcalı bu sefer de "Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" açıklamasıyla gündeme damga vurdu.
TFF ve MHK içerisinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu öne süren Acun Ilıcalı'nın konuşmasına tepki gösteren isim de Şahan Gökbakar oldu.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Instagram hesabından,"Bizim başarıya giden yolumuzu tıkayan, zirve yolculuğumuzu engelleyen bir yapı var. Çok somut konuşuyorum. Bizim başarısızlığımız için uğraşıyorlar. Bir dış güçler var" dediği bir video yayınladı.
Daha önce Ilıcalı'ya yöneltilen 'Kimdir bu yapı?' sorusunu da videosuna taşıyan Gökbakar, "Kim derken bak. Biz kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Mücadele ediyoruz. Ben sana sorayım. Büyük mü hissediyorsun küçük mü hissediyorsun kutunda" ifadeleriyle olayı tiye aldı.
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"Somut konuşuyoruz burada...😂"
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