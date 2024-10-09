Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Yapı" İddialarını Tiye Aldı!

Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Yapı" İddialarını Tiye Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.10.2024 - 14:16

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün 'Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz' açıklamasıyla ses getirdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar'sa Ilıcalı'nın sözlerini kendi tarzıyla tiye aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü yapımcı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında birçok önemli konuya değindi.

Ünlü yapımcı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında birçok önemli konuya değindi.

Geçtiğimiz hafta Türk futbolunda garip şeyler olduğunu belirten Ilıcalı bu sefer de "Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta Türk futbolunda garip şeyler olduğunu belirten Ilıcalı bu sefer de "Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

TFF ve MHK içerisinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu öne süren Acun Ilıcalı'nın konuşmasına tepki gösteren isim de Şahan Gökbakar oldu.

TFF ve MHK içerisinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu öne süren Acun Ilıcalı'nın konuşmasına tepki gösteren isim de Şahan Gökbakar oldu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Instagram hesabından,"Bizim başarıya giden yolumuzu tıkayan, zirve yolculuğumuzu engelleyen bir yapı var. Çok somut konuşuyorum. Bizim başarısızlığımız için uğraşıyorlar. Bir dış güçler var" dediği bir video yayınladı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Instagram hesabından,"Bizim başarıya giden yolumuzu tıkayan, zirve yolculuğumuzu engelleyen bir yapı var. Çok somut konuşuyorum. Bizim başarısızlığımız için uğraşıyorlar. Bir dış güçler var" dediği bir video yayınladı.

Daha önce Ilıcalı'ya yöneltilen 'Kimdir bu yapı?' sorusunu da videosuna taşıyan Gökbakar, "Kim derken bak. Biz kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Mücadele ediyoruz. Ben sana sorayım. Büyük mü hissediyorsun küçük mü hissediyorsun kutunda" ifadeleriyle olayı tiye aldı.

Daha önce Ilıcalı'ya yöneltilen 'Kimdir bu yapı?' sorusunu da videosuna taşıyan Gökbakar, "Kim derken bak. Biz kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Mücadele ediyoruz. Ben sana sorayım. Büyük mü hissediyorsun küçük mü hissediyorsun kutunda" ifadeleriyle olayı tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Somut konuşuyoruz burada...😂"

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın