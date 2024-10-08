Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Metin Öztürk'e Cevap Verdi "Galatasaray'a Yakıştıramadım" Dedi
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Metin Öztürk'e Cevap Verdi "Galatasaray'a Yakıştıramadım" Dedi
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında güncel konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.
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"Fenerbahçe yönetimi olarak bir camiayı temsil ettiğimiz için haksızlığa gelemiyoruz. Adalet istiyoruz" diyen Ilıcalı, "Herhangi bir kavganın içinde olmak istemiyoruz" dedi.
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VAR ile ilgili sorunları dile getiren Acun Ilıcalı, "Federasyon Başkanı, 'Ben VAR'daki hatayı kabul etmem' dedi. Sonrasında VAR hataları başlamadı mı? Bunun üzerine de aksiyon almasını bekliyoruz tabii ki" dedi.
"Vura vura indireceğiz" diyen Acun Ilıcalı, "Biz buraya 'Adalet getireceğiz' dedik. Vura vura indireceğiz. Bugün vuracağız, yarın vuracağız. Federasyon başkanımızın da bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Yabancı hakem talebini yineleyen Ilıcalı, "Yabancı teknik direktör milli takıma geliyor, yabancı teknik direktör kulüplere geliyor da yabancı hakem neden gelemiyor? Dün Yunanistan derbisi Panathinaikos-Olympiakos maçını seyrettim. Maçın hakemi Alman'dı. Bu kadar" dedi.
Metin Öztürk'ün kendisi hakkındaki sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Metin Öztürk çapsız bir tip olabilir. Ben bu açıklamaları Galatasaray kulübüne yakıştıramadım. Galatasaray kulübü böyle bir insanı böyle bir görevde tutuyor ve bu şekilde üslup olacaksa uzlaşmadan bahsedemeyiz" dedi.
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