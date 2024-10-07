Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Benfica'nın Sis Nedeniyle Ertelenen Maçına Kerem'den Halı Saha Yorumu

Benfica'nın Sis Nedeniyle Ertelenen Maçına Kerem'den Halı Saha Yorumu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 10:39

Benfica'nın deplasmanda Nacional ile oynayacağı maç sis nedeniyle yarıda kaldı. 9 dakikalık mücadelenin ardından takımlar soyunma odasının yolunu tutarken Kerem'den maç sonu esprili bir paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sis engeline takıldı.

Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sis engeline takıldı.

Nacional - Benfica maçı sis nedeniyle 9.dakikada durduruldu. Hakem futbolcularla yaptığı toplantının ardından maçı tatil etti.

Nacional - Benfica maçı sis nedeniyle 9.dakikada durduruldu. Hakem futbolcularla yaptığı toplantının ardından maçı tatil etti.

Kerem ve Orkun maç sonu takım otobüsünden paylaştıkları fotoğrafla hem durumla dalga geçti hem de halı saha severlerin sık sık kullandığı bir cümleye gönderme yaptı.

Kerem ve Orkun maç sonu takım otobüsünden paylaştıkları fotoğrafla hem durumla dalga geçti hem de halı saha severlerin sık sık kullandığı bir cümleye gönderme yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun "İyi ter attık beyler, her hafta yapalım bunu" storysi sosyal medyada da çokça paylaşıldı:

Kerem Aktürkoğlu'nun "İyi ter attık beyler, her hafta yapalım bunu" storysi sosyal medyada da çokça paylaşıldı:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Adam coştu Benfica'da. Ne yazsa havalı durur artık :) Açıkçası ben fazla başarı beklemiyordum, zira buradayken de bayağı bir düşüşteydi. Helal olsun, daha iy... Devamını Gör