Benfica'nın Sis Nedeniyle Ertelenen Maçına Kerem'den Halı Saha Yorumu
Benfica'nın Sis Nedeniyle Ertelenen Maçına Kerem'den Halı Saha Yorumu
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Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sis engeline takıldı.
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Nacional - Benfica maçı sis nedeniyle 9.dakikada durduruldu. Hakem futbolcularla yaptığı toplantının ardından maçı tatil etti.
Kerem ve Orkun maç sonu takım otobüsünden paylaştıkları fotoğrafla hem durumla dalga geçti hem de halı saha severlerin sık sık kullandığı bir cümleye gönderme yaptı.
Kerem Aktürkoğlu'nun "İyi ter attık beyler, her hafta yapalım bunu" storysi sosyal medyada da çokça paylaşıldı:
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Adam coştu Benfica'da. Ne yazsa havalı durur artık :) Açıkçası ben fazla başarı beklemiyordum, zira buradayken de bayağı bir düşüşteydi. Helal olsun, daha iy... Devamını Gör