Fırat Aydınus, Mehmet Türkmen İçin Gece Yarısı Değişen Talimatı Yazdı
Fırat Aydınus, Mehmet Türkmen İçin Gece Yarısı Değişen Talimatı Yazdı
Fırat Aydınus, son dönemde yıldızı parlayan hakemlerden Mehmet Türkmen'le ilgili önemli bir iddiada bulundu. Türkmen'in isminin bir gece yarısı operasyonuyla FIFA listesine dahil edildiğini iddia eden Aydınus 'erken' dedi.
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Mehmet Türkmen son dönemde isminden söz ettiren hakemlerin başında geliyor. Mourinho'dan da övgüler alan hakem için Aydınus önemli bir iddia ortaya attı.
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Fırat Aydınus, "Genç hakem Mehmet Türkmen Galatasaray-Alanyaspor maçı ile 4 büyük takımın da müsabakalarını yöneterek turu tamamlamış oldu" dedi.
Aydınus yazısında "Ama ne hikmetse bu maçların hepsi büyük takımların ev sahibi olduğu maçlara denk geldi" diyerek bir ayarlama olduğunu ima etti.
Talimat değiştirildiğini iddia eden Aydınus, "Sahada “şahin” bakışı gözleriyle maç yöneten Türkmen için “yıldırım” hızıyla daha gün “doğmadan” gece yarısı talimat değiştirildi" diye yazdı.
"FİFA’ya giden listede revizyon yapılarak, Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi" diyen Aydınus, "Geçen sezon 3 bu sezon 5 maçla FIFA yaptılar" diye uyarıda bulundu.
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Fırat Aydınus yazısında ilgili bölümü "Türkmen’i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar, bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken, çok. Ne demek istediğimi mutlaka ileride anlayacaklar" sözleriyle noktaladı.
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