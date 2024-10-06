Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Basına Sitemli Van Bronckhorst Cevabı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Basına Sitemli Van Bronckhorst Cevabı
Okan Buruk, Alanyaspor'u yendikleri maçın ardından basın toplantısında basına ince bir göndermede bulundu. Keyifli olduğu gözlenen hoca, Van Bronckhorst üzerinden basını eleştirdi.
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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yenmesinin ardından basın toplantısına Okan Buruk'un cevabı damga vurdu.
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Bir basın mensubunun "Kasımpaşa ve RFS maçından sonra sizin için yoğun eleştiriler de oldu..." şeklinde soruya girmesine gülerek yanıt veren Buruk'un cevabı gündem oldu.
Okan Buruk, "Yok, beni eleştirmezler... (Gülerek) Şimdi bugün ben kurtuldum, Giovanni van Bronckhorst'u eleştirirler herhalde..." dedi.
Okan Buruk, "Biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi, iki hafta ben eleştirildim, şimdi de son dakika golünden sonra Beşiktaş'ın hocasını eleştirirler herhalde." açıklaması yaptı.
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