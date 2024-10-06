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Beşiktaş'a Eski Futbolcusundan Gaziantep'te Son Dakika Şoku: 1-1

Beşiktaş'a Eski Futbolcusundan Gaziantep'te Son Dakika Şoku: 1-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 21:04

Avrupa’da ikide sıfırla üzgün olan Beşiktaş ligde de üzüldü. Kara Kartal deplasmandan üç puanla dönmek isterken 90+4'te eski futbolcusu Maxim'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

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Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, golcüsü Immobile’nin penaltı golüyle öne geçti ancak son dakikalarda Maxim'in golüyle bir puana razı oldu.

Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, golcüsü Immobile’nin penaltı golüyle öne geçti ancak son dakikalarda Maxim'in golüyle bir puana razı oldu.

Van Bronckhorst’un Muçi tercihi sebebiyle Semih Kılıçköy yine on birde yer almazken, Ndour’un ise yavaş yavaş ilk 11’e ısındığı görüldü.

Van Bronckhorst’un Muçi tercihi sebebiyle Semih Kılıçköy yine on birde yer almazken, Ndour’un ise yavaş yavaş ilk 11’e ısındığı görüldü.

Kaleci Mert Günok yine kritik müdahalelerle kalesinde devleşirken, son saniyelerdeki gole yapacak bir şeyi yoktu.

Kaleci Mert Günok yine kritik müdahalelerle kalesinde devleşirken, son saniyelerdeki gole yapacak bir şeyi yoktu.

Gaziantep FK’nın bulduğu bir gol VAR kontrolü sonrasında iptal edilirken 90+4'te gelen gol sonrası tribünler büyük sevinç yaşadı.

Gaziantep FK’nın bulduğu bir gol VAR kontrolü sonrasında iptal edilirken 90+4'te gelen gol sonrası tribünler büyük sevinç yaşadı.

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