Beşiktaş'a Eski Futbolcusundan Gaziantep'te Son Dakika Şoku: 1-1
Beşiktaş'a Eski Futbolcusundan Gaziantep'te Son Dakika Şoku: 1-1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, golcüsü Immobile’nin penaltı golüyle öne geçti ancak son dakikalarda Maxim'in golüyle bir puana razı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van Bronckhorst’un Muçi tercihi sebebiyle Semih Kılıçköy yine on birde yer almazken, Ndour’un ise yavaş yavaş ilk 11’e ısındığı görüldü.
Kaleci Mert Günok yine kritik müdahalelerle kalesinde devleşirken, son saniyelerdeki gole yapacak bir şeyi yoktu.
Gaziantep FK’nın bulduğu bir gol VAR kontrolü sonrasında iptal edilirken 90+4'te gelen gol sonrası tribünler büyük sevinç yaşadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın