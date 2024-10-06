Zehra Güneş Kadın Cinayetleri Sonrasında Sosyal Medyada İsyan Etti
Zehra Güneş Kadın Cinayetleri Sonrasında Sosyal Medyada İsyan Etti
Yaşanan kadın cinayetleri ve çocukların tehlikede olduğuna dair bir kez daha ortaya dökülen bir sürü ifşa milli voleybolcu Zehra Güneş'i de isyan ettirdi. Milli voleybolcu X hesabından paylaşım yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde 19 yaşında iki kadının vahşice öldürülmesinin ardından tepkiler artarak devam ediyor.
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Discord üzerinden çocuklara şantaj yoluyla yaptırılanlar ve elde edilen görüntüler de aynı şekilde tüm ülkede şok etkisi yarattı. Zehra Güneş de bu konuya sessiz kalamayan isimlerden oldu.
Zehra Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yaşamak istiyoruz" diyerek adeta isyan etti.
Zehra Güneş'in paylaşımı:
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