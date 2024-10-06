Cinsel Saldırı Suçuyla Yargılandığı İddia Edilen Atakan Karazor'un Milli Takım'dan Çıkarılması İsteniyor!
Cinsel Saldırı Suçuyla Yargılandığı İddia Edilen Atakan Karazor'un Milli Takım'dan Çıkarılması İsteniyor!
Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun hakkında herkesi şok eden bir iddia ortaya çıktı. Futbolseverler, sosyal medyada Alman asıllı oyuncunun ay-yıldız formayı giymemesi gerektiğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022'deki iddialar, çok ciddiydi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takım'a çağırıldı
TFF'nin son paylaşımı üzerinden kadroda bulunmasına tepki gösterildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın