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Cinsel Saldırı Suçuyla Yargılandığı İddia Edilen Atakan Karazor'un Milli Takım'dan Çıkarılması İsteniyor!

Cinsel Saldırı Suçuyla Yargılandığı İddia Edilen Atakan Karazor'un Milli Takım'dan Çıkarılması İsteniyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 14:48

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun hakkında herkesi şok eden bir iddia ortaya çıktı. Futbolseverler, sosyal medyada Alman asıllı oyuncunun ay-yıldız formayı giymemesi gerektiğini vurguladı.

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2022'deki iddialar, çok ciddiydi

2022'deki iddialar, çok ciddiydi

O dönem Almanya ve İspanya'da çıkan haberlerde, oyuncunun Ibiza'da arkadaşıyla tatil yaptığı sırada 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 4 hafta hapis yattığı, daha sonra 50 bin euro kefaletle serbest kaldığı iddia edilmişti. Haberler, Türk basınına da yansımıştı.

Futbolcunun kulübü Stuttgart, yaşananlar hakkında 'Atakan suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde' demişti.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

A Milli Takım'a çağırıldı

A Milli Takım'a çağırıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacak maçların aday kadrosu açıklanmış, takımda Atakan Karazor'a da yer verilmişti.

TFF'nin son paylaşımı üzerinden kadroda bulunmasına tepki gösterildi

TFF'nin son paylaşımı üzerinden kadroda bulunmasına tepki gösterildi
twitter.com

Federasyon, Türkiye'yi sarsan iki genç kadın cinayetinin ardından 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' paylaşımında bulundu. Paylaşımın ardından Karazor'un kadrodan çıkarılması istendi.

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