Cinsel Saldırı Suçuyla Yargılandığı İddia Edilen Atakan Karazor'un Milli Takım'dan Çıkarılması İsteniyor!

O dönem Almanya ve İspanya'da çıkan haberlerde, oyuncunun Ibiza'da arkadaşıyla tatil yaptığı sırada 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 4 hafta hapis yattığı, daha sonra 50 bin euro kefaletle serbest kaldığı iddia edilmişti. Haberler, Türk basınına da yansımıştı.

Futbolcunun kulübü Stuttgart, yaşananlar hakkında 'Atakan suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde' demişti.