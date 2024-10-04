A Milli Takıma Seçilen Atakan Karazor'un Geçmişi Yeniden Hatırlandı
A Milli Takıma Seçilen Atakan Karazor'un Geçmişi Yeniden Hatırlandı
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Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki Atakan Karazor milli takım seçiminin ardından Türkiye'nin aday kadrosuna dahil edildi. Gurbetçi futbolcu daha önce basında kendine hiç de kabul edilmeyecek bir suç nedeniyle yer bulmuştu.
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İddialara göre 2022 yazında Ibiza'da tatil yapan Atakan Karazor, arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gece kulübünde eğlendikten sonra gidilen villada ise 18 yaşındaki genç kadın, Atakan Karazor ve Jaskaran T.D. hakkında tecavüz suçlamasıyla polise başvurdu.
Atakan ve arkadaşı bu suçlamayı reddetti ve cinsel birlikteliğin karşılıklı istek üzerine gerçekleştiğini söyledi.
Yargılandıkları Balear Mahkemesi sözcüsü, Karazor ve arkadaşının serbest bırakılmasına karar verildiğini duyurdu. İki kişinin serbest kalabilmesi için 50 bin euro kefalet ödeneceği belirtilirken, Karazor ile arkadaşının İspanyol yetkililere düzenli rapor vermeleri gerektiği ifade edildi.
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Kefaretle serbest kalan oyuncuya kulübü Stuttgart sahip çıkmıştı. 2019 yılından bu yana Stuttgart forması giyen Atakan bugün yapılan açıklama ile ilk kez A Milli Takım daveti almış oldu.
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