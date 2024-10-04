Herkesin Football Dediği Oyuna Amerikalılar Neden Soccer Diyor?
Herkesin Football Dediği Oyuna Amerikalılar Neden Soccer Diyor?
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Amerikalılar futbol oyunu için neden ‘football’ yerine ‘soccer’ diyor? sorusuna tarihsel bir perspektif ile yanıtlamak gerekirse, futbol ve rugby’nin evrimi bu konuda önemli bir rol oynuyor.
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Futbolun tarihine bakıldığında köklerinin çok eskiye gittiği görülüyor. Modern futbolun temelleri ise 1863 yılında İngiltere’de “association football” adıyla atıldı.
Bu dönemde futbol ve rugby gibi sporlar büyük ilgi görüyordu. Oyunun kurallarını belirlemek amacıyla “association football” tanımı ortaya çıktı. İşin ilginç yanı “soccer” kelimesinin kökeni de burada yatıyor.
İngiltere’de kelimelere eklenen "-er" takısı, o dönemde yaygın bir uygulamaydı. Örneğin, “tenners” ve “fivers” gibi kullanımlar bu dönemin ürünüdür.
İngilizlerin “association football” kelimesini kısaltma çabası sonucunda, “association” kelimesinin içindeki “soc” kısmı “soccer” olarak evrildi. Yani “soccer” aslında Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir kelime değil, kökeni doğrudan İngiltere’ye dayanıyor.
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ABD’de ise 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde rugby ve futbol unsurlarını harmanlayan yeni bir spor doğdu. Bu yeni spor başlangıçta “gridiron football” olarak adlandırıldı, zamanla sadece “football” olarak anılmaya başlandı.
Ancak ABD Futbol Federasyonu 1910’larda kurulduğunda kendi yaptıkları oyunu tanımlamak için “soccer” terimini tercih etti. 1945 yılında “United States Soccer Football Association” ismini benimseyen federasyon daha sonra sadece “Soccer” terimini kullanmaya başladı.
Bu, futbolun ABD’de resmi bir tanım kazanmasını sağladı ve halk arasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. ABD dışında Kanada, Güney Afrika ve Avustralya gibi bazı ülkelerde de “soccer” terimi tercih ediliyor.
Kısacası Amerikalıların ‘football’ yerine ‘soccer’ demesi tarihsel bir o kadar da kültürel bir yolculuğun ürünü. Futbolun kökleri temelde İngiltere’ye dayansa da, zamanla her ülkenin kendine özgü bir isimlendirme tarzı oluştu.
ABD’de “soccer” terimi hem yerel sporu tanımlamak hem de farklı sporlar arasındaki karışıklığı önlemek için benimsendi.
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