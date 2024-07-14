Futbol Dünyasında Yayılıyor: Futbolcular Neden Çoraplarına Delik Açıyor?
Futbol Dünyasında Yayılıyor: Futbolcular Neden Çoraplarına Delik Açıyor?
İngiltere'nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın çoraplarının arkasındaki yırtıkları fark etmişsinizdir... Peki futbolcular çoraplarını neden yırtıyor?
Gelin son dönemde futbolcular arasında giderek artan çorap yırtma modasının nedenine hep birlikte bakıyoruz 👇
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Profesyonel futbolda son dönemde izleyicilerin gözlerine çarpan dikkat çekici detaylardan biri de futbolcuların çoraplarına açtığı yırtıklar.
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Özellikle Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'la birlikte giderek daha da popülerleşen çorapta delik açma modasının altında ise başka nedenler yatıyor.
"Futbolcular neden çoraplarını kesiyor?" sorusunun yöneltildiği pek çok profesyonel, tozluklarının baldır kasları üzerinde fazla baskı yaptığını ve deliklerin bu baskıyı azalttığını dile getiriyor.
Futbolcular arasında ayrıca yeni teknoloji üretilen ve oldukça sıkı olan bu çorapların kas sakatlıklarını tetiklediğine ilişkin bir inanç var.
Ancak uzmanlar futbolcuların çoraplarının keserek yaptığı bu tercihin daha çok psikolojik olduğu ve sakatlık konusunda bir geçerliliği olmadığını savunuyor.
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