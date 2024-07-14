Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir'deki Elektrik Felaketinde 14 Kişi Gözaltında, 15 Kişi Aranıyor

İzmir'deki Elektrik Felaketinde 14 Kişi Gözaltında, 15 Kişi Aranıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.07.2024 - 14:39 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 15:08

İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar emniyete getirilirken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, haklarında gözaltına kararı bulunan 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirildi.

İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, haklarında gözaltına kararı bulunan 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybettiği olaydaki soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden şu ana kadar 14'ünü gözaltına aldı.

Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybettiği olaydaki soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden şu ana kadar 14'ünü gözaltına aldı.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, 15 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, 15 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
2
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın