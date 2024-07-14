Suikast Girişimi Sonrası Trump'ın Kazanma Şansı Ne Durumda? Altın Fiyatları Ne Olacak?

ABD'de yatırımcılar, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'a suikast girişimi sonrası kazanma şansının oldukça arttığı görüşünde. 1981'de Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'a yapılan suikast girişimi sonrası anketlerde 22 puanlık bir değişim olmuştu. Yatırımcılar suikast girişimiyle birlikte güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında da tarihi zirvenin görülebileceğini belirtiliyor.