Suikast Girişimi Sonrası Trump'ın Kazanma Şansı Ne Durumda? Altın Fiyatları Ne Olacak?
Suikast Girişimi Sonrası Trump'ın Kazanma Şansı Ne Durumda? Altın Fiyatları Ne Olacak?
ABD'de yatırımcılar, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'a suikast girişimi sonrası kazanma şansının oldukça arttığı görüşünde. 1981'de Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'a yapılan suikast girişimi sonrası anketlerde 22 puanlık bir değişim olmuştu. Yatırımcılar suikast girişimiyle birlikte güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında da tarihi zirvenin görülebileceğini belirtiliyor.
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde bir suikast girişimine uğradı.
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Kulağından yaralanan Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada durumunun “iyi” olduğunu, bir sağlık kuruluşunda muayeneden geçtiğini bildirdi.
Saldırı başkanlık seçimlerine dört aydan kısa bir süre kala meydana geldi. Yatırımcılar, suikast girişiminin Trump'ın Beyaz Saray'ı geri kazanma şansını ciddi oranda artıracağı görüşünde.
Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'a 1981'de düzenlenen suikast girişiminin ardından anketlerde yaklaşık 22 puan birden yükselmişti.
Piyasalar kapalıyken gerçekleşen saldırının ardından yatırımcılar pazartesi günü beklenen oynaklığa ilişkin piyasa ölçümlerini yakından izlenecek. Saldırının piyasaya etkisi merakla takip edilirken uzmanlar yatırımcıların ilk etapta güvenli liman varlıklarına yönelmesini beklediklerini dile getiriyor.
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ATFX Global Markets'ın baş piyasa analisti Nick Twidale, "Altının tüm zamanların en yüksek seviyelerini test edebileceğinden şüpheleniyorum, yen ve doların satın alındığını göreceğiz ve hazine tahvillerine de akışlar olacak" dedi.
BCA Research şirketinin Kaliforniya merkezli baş stratejisti Marko Papic'e göre, saldırı Trump'ın seçim şansını artıracağı için tahvil yatırımcıları özellikle dikkat etmeli. Papic "Trump'ın kazanma ihtimali arttıkça tahvil piyasasında bir isyan çıkma olasılığının da artacağına inanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
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