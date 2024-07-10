En Beğenilen Bakanlar Listesi: Hakan Fidan Birincilik Koltuğunu Kaptırdı!
En Beğenilen Bakanlar Listesi: Hakan Fidan Birincilik Koltuğunu Kaptırdı!
ORC Araştırma, 'En beğenilen bakanlar' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, en beğenilen bakan Ali Yerlikaya oldu. Göreve geldiği andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hakan Fidan ise ikincilikle yetindi.
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ORC Araştırma şirketi, 1-7 Haziran'da Türkiye genelinde 8 bin 920 kişiyle görüşerek, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" diye sordu.
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İçişişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüzde 47,8'lik oranla 'En beğenilen bakan' araştırmasının listesinde yer aldı.
Daha önce birçok araştırmada listenin ilk sırasında yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise bu kez yüzde 43,1'lik oranla Ali Yerlikaya'ya geçildi ve ikincilikle yetindi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak ise yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.
Araştırmada dördüncülük koltuğunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş var. Göktaş'ın oranı yüzde 41,4.
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Yüzde 40,6'lık oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Kabine'nin en beğenilen beşinci bakanı.
ORC'nin "En beğenilen bakanlar" araştırmasında genel görünüm 👇
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