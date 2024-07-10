Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kadın Sanıklar, Adnan Oktar'ın Duruşmasında Rahat Durmadı! Hakimin Gözü Önünde İlginç Anlar!

Kadın Sanıklar, Adnan Oktar'ın Duruşmasında Rahat Durmadı! Hakimin Gözü Önünde İlginç Anlar!

Adnan Oktar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 17:02

Adnan Oktar Örgütüne yönelik davada verilen 8 bin yıllık ceza bugün Yargıtay tarafından onandı. Öte yandan bugün görülen 20 sanıklı yeni davanın duruşmasında ise ortaya ilginç anlar çıktı. Adnan Oktar, kadın sanıklarının yoğun iltifatları ve 'Aşkım beyaz sana çok yakışmış' sözleri sonrası ayağa kalkarak kıyafetlerinin gösterdi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Oktar, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün avukatlar aracılığıyla yeniden faal hale getirilmesinin tespiti üzerine açılan yeni davanını duruşması ise bugün yapıldı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün avukatlar aracılığıyla yeniden faal hale getirilmesinin tespiti üzerine açılan yeni davanını duruşması ise bugün yapıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar aralarında ilginç diyaloglar gerçekleşti.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar aralarında ilginç diyaloglar gerçekleşti.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.

Kadın sanıklar duruşmada ayrıca, Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı' gibi ifadeler kullandı. 

Ayrıca sanık avukatlarından Serhat Sinan Kocaoğlu'nun, mahkeme başkanının talepleri kısa tutmaları gerektiğine dair sözleri üzerine 'Bağırma, savunma yapacağız, ben senden büyüğüm sesini yükseltme, savunma yaptırmıyorsun. Ben burada senin kadar önemliyim. Sözümüzü kesiyorsun. Savunma hakkımızı ihlal etmeyin. Dedikoduyla insan yargılıyorsunuz.' dediği öğrenildi.

Kaynak

Savunma yapan tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, Nihal Candan'ın 38 kiloya düştükten sonra tahliye edilmesine tepki göstererek şunları söyledi: 👇

Savunma yapan tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, Nihal Candan'ın 38 kiloya düştükten sonra tahliye edilmesine tepki göstererek şunları söyledi: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler Aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Beyi çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı."

"Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler Aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Beyi çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı."

Esra Saraçoğlu daha sonra beraatını talep etti. Duruşma yarın devam edecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın