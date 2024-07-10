Kadın Sanıklar, Adnan Oktar'ın Duruşmasında Rahat Durmadı! Hakimin Gözü Önünde İlginç Anlar!
Kadın Sanıklar, Adnan Oktar'ın Duruşmasında Rahat Durmadı! Hakimin Gözü Önünde İlginç Anlar!
Adnan Oktar Örgütüne yönelik davada verilen 8 bin yıllık ceza bugün Yargıtay tarafından onandı. Öte yandan bugün görülen 20 sanıklı yeni davanın duruşmasında ise ortaya ilginç anlar çıktı. Adnan Oktar, kadın sanıklarının yoğun iltifatları ve 'Aşkım beyaz sana çok yakışmış' sözleri sonrası ayağa kalkarak kıyafetlerinin gösterdi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.
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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün avukatlar aracılığıyla yeniden faal hale getirilmesinin tespiti üzerine açılan yeni davanını duruşması ise bugün yapıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar aralarında ilginç diyaloglar gerçekleşti.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.
Savunma yapan tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, Nihal Candan'ın 38 kiloya düştükten sonra tahliye edilmesine tepki göstererek şunları söyledi: 👇
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"Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler Aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Beyi çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı."
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