Kadın Sanıklar, Adnan Oktar'ın Duruşmasında Rahat Durmadı! Hakimin Gözü Önünde İlginç Anlar!

Kadın sanıklar duruşmada ayrıca, Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı' gibi ifadeler kullandı.

Ayrıca sanık avukatlarından Serhat Sinan Kocaoğlu'nun, mahkeme başkanının talepleri kısa tutmaları gerektiğine dair sözleri üzerine 'Bağırma, savunma yapacağız, ben senden büyüğüm sesini yükseltme, savunma yaptırmıyorsun. Ben burada senin kadar önemliyim. Sözümüzü kesiyorsun. Savunma hakkımızı ihlal etmeyin. Dedikoduyla insan yargılıyorsunuz.' dediği öğrenildi.

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