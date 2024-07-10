Sivil Toplum Örgütünün Suriyeli Sığınmacılardan Özür Dilediği Video Gündem Oldu: "Toplumun Bir Parçasısınız"
Sivil Toplum Örgütünün Suriyeli Sığınmacılardan Özür Dilediği Video Gündem Oldu: "Toplumun Bir Parçasısınız"
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'Harmony Sivil Toplum Kuruluşu, resmi web sitesinde kendisini; 'farklı kültürel kimliklere sahip insanların bir arada uyum içinde yaşaması için projeler geliştiren bir girişim' olarak tanımlıyor.
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Harmony daha önce İçişleri Bakanlığı'nın "Türk Gelin, Yabancı Damat" isimli bir projelerini desteklediği iddiası ile gündeme gelmiş ancak böyle bir projenin olmadığı bizzat Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sığınmacılar için “Yalnız Değilsiniz” başlıklı bir video yayınlayan Harmony üyeleri, yine sosyal medyada gündem oldu.
Harmony üyeleri videoda, Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan saldırılar için özür diledi.
İşte sosyal medyada gündem olan o video 👇
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Vatan ve bayrak hainliğidir bu.. Benim insanıma, bayrağıma alçaklık yapanın yurdumda yeri olamaz! Bunca yapılanlara rağmen utanmadan bu videoyu çektiyseniz; ... Devamını Gör
Bu konudaki fikrim İçerim Şarabı diye başlıyor
10 senedir buradalar.1 adet Suriyeli dostu arkadaşı olan varsa beri gelsin.Koloni gibi işgalci gibi ayrı yaşayıp apayrı bir ekosistem kurdular.