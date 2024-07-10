Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kendisine Polis Süsü Vererek Attığı İddia Edilen Mesajlar Ortaya Çıktı!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kendisine Polis Süsü Vererek Attığı İddia Edilen Mesajlar Ortaya Çıktı!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'polis' profiliyle attığı iddia edilen mesajlar ortaya çıktı.
Mesajların içeriğinde, 'Nagehan Alçı vatan haini, Yunan istihbaratçıya çalışıyor...Yunan ajanla birlikte yaşıyorlar, evlilik boyutunda çok ciddi ilişkileri var' gibi ifadeler yer alıyor.
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Nagehan Alçı, avukatı aracılığıyla eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.
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Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın profil fotoğrafını polis logosu yaparak, insanlara “polismiş” gibi mesaj attığını ve kendisini şikayet ettiğini iddia etmişti.
B Yüzü’nün ulaştığı dilekçede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı iddia edilen o mesajlar da yer aldı 👇
Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı iddia edilen mesajlarda Nagehan Alçı için oldukça suçlayıcı ifadeler kullandığı görülüyor 👇
Mesajlarda Nagehan Alçı'nın Yunan istihbaratçıyla aşk yaşadığı belirtilip, "Yunan ajanla birlikte yaşıyorlar, evlilik boyutunda çok ciddi ilişkileri var" ifadeleri yer alıyor.
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Yine mesajlarda Nagehan Alçı "vatan hainliği" ile suçlanıyor.
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