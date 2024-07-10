Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kendisine Polis Süsü Vererek Attığı İddia Edilen Mesajlar Ortaya Çıktı!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'polis' profiliyle attığı iddia edilen mesajlar ortaya çıktı.

Mesajların içeriğinde, 'Nagehan Alçı vatan haini, Yunan istihbaratçıya çalışıyor...Yunan ajanla birlikte yaşıyorlar, evlilik boyutunda çok ciddi ilişkileri var' gibi ifadeler yer alıyor.