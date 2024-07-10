Nagehan Alçı'nın Şiddet İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama!
Nagehan Alçı'nın Şiddet İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama!
Gazeteci Nagehan Alçı'nın boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği açıklamaları Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın iddiaları için ilk kez konuştu ve 'Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Çocuklarımız 11 yaşında oldu, her şeyi görüp izliyorlar' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem-Seyhan Avşar
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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.
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Alçı programda, "Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu...Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı." gibi itiraflarda bulunmuştu.
Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk yanıt geldi.
Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan Kütahyalı, "Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem" ifadelerini kullandı.
ROK şöyle devam etti: "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar."
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