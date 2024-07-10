Nagehan Alçı'nın Şiddet İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama!

Gazeteci Nagehan Alçı'nın boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği açıklamaları Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın iddiaları için ilk kez konuştu ve 'Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Çocuklarımız 11 yaşında oldu, her şeyi görüp izliyorlar' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem-Seyhan Avşar