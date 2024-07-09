"Gerçek Atıştırmalık" Krizi! Ülker Şikayet Etti, Kerem Bursinli Züber Reklamına Para Cezası!
"Gerçek Atıştırmalık" Krizi! Ülker Şikayet Etti, Kerem Bursinli Züber Reklamına Para Cezası!
Ülker, Züber firmasını katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklam filmlerinde kullandığı 'gerçek atıştırmalık' ifadesinin haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle şikayet etti.
Ticaret Bakanlığı, Züber’e ceza kesti ayrıca reklam durduruldu.
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Züber'in “Gerçek Atıştırmalık” temalı çektiği reklam filmi, Ülker tarafından Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildi.
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Reklamda ünlü oyuncu Kerem Bürsin kamera karşısına geçmişti.
Ülker, şikayetinde "gerçek atıştırmalık" ifadesinin haksız rekabet yarattığı fikrini savundu.
Haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, Züber'e ceza kesti ve reklamın yayınlanmasını durdurdu.
Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle gündemin üst sıralarına taşındı. Kaynak paylaşım ve bazı öne çıkan yorumlar 👇
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