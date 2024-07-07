Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Afganlar Giderse Türkiye'de Hayvancılık Biter"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Afganlar Giderse Türkiye'de Hayvancılık Biter"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afgan çobanların Türkiye'den gitmesi durumunda hayvancılığın biteceğini söyledi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Sabah'tan Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 bin Afgan'ın gitmesi durumunda tarım ve hayvancılığın biteceğini öne sürdü.
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Üretimde ciddi bir eleman eksikliği bulunduğunu belirten Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı: 👇
"Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor."
"Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz."
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