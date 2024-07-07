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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Afganlar Giderse Türkiye'de Hayvancılık Biter"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Afganlar Giderse Türkiye'de Hayvancılık Biter"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 16:34

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afgan çobanların Türkiye'den gitmesi durumunda hayvancılığın biteceğini söyledi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Sabah'tan Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 bin Afgan'ın gitmesi durumunda tarım ve hayvancılığın biteceğini öne sürdü.

Sabah'tan Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 bin Afgan'ın gitmesi durumunda tarım ve hayvancılığın biteceğini öne sürdü.

Kaynak

Üretimde ciddi bir eleman eksikliği bulunduğunu belirten Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı: 👇

Üretimde ciddi bir eleman eksikliği bulunduğunu belirten Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı: 👇

"Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor."

"Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor."

"Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz."

"Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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