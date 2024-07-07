Türkiye 2'ncisi Depremzedeyi 3 Dakikada Mülakatta Elediler: "Acaba Komisyon Üyelerinin Gizli Güçleri mi Var?"
Türkiye 2'ncisi Depremzedeyi 3 Dakikada Mülakatta Elediler: "Acaba Komisyon Üyelerinin Gizli Güçleri mi Var?"
Hakimlik Sınavı’nda 93 puanla Türkiye 2’ncisi olan depremzede Gökhan Kuşcuoğlu, 7 kişinin aynı anda alındığı mülakatta 3 dakikada elendi. Kuşçuoğlu, duruma, 'Acaba komisyon üyelerine Allah tarafından verilmiş maddi ve manevi bir güç mü var?' sözleriyle isyan etti.
Kaynak: Karar Gazetesi
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Hataylı bir depremzede olan Gökhan Kuşcuoğlu, idari hakimlik sınavında 2023’te ise 93 puanla Türkiye 2’ncisi oldu. Dikmen Hakimevi’nde Adalet Bakanı Yardımcısı başkanlığındaki heyetin karşısına 7 kişi ile birlikte çıkan Kuşçuoğlu, 3 dakika süren sözlü sınavda elendi.
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2013 yılından itibaren 15 kez sınava giren Kuşçuoğlu, 11’inde mülakata girme hakkı kazandı ama hepsinde elendi. Karar Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Kuşçuoğlu, "İnsanların hayatlarının 30-40 yılını etkileyebilecek bir kararı 3 dakikada vererek hakim olup olamayacaklarını nereden biliyorlar?..” sözleriyle duruma isyan etti.
"Bu işe akıl sır erdiremez oldum. Şimdiye kadar o kadar kitap aldım, o kadar kursa para verdim ki. ‘Keşke o paraları başka yerde değerlendirseydim’ diyorum.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Kamu personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız" demişti. Ancak muhalefetin torpil iddialarıyla gündeme getirdiği mülakat sistemi halen uygulanmaya devam ediyor.
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