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Türkiye 2'ncisi Depremzedeyi 3 Dakikada Mülakatta Elediler: "Acaba Komisyon Üyelerinin Gizli Güçleri mi Var?"

Türkiye 2'ncisi Depremzedeyi 3 Dakikada Mülakatta Elediler: "Acaba Komisyon Üyelerinin Gizli Güçleri mi Var?"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 14:13

Hakimlik Sınavı’nda 93 puanla Türkiye 2’ncisi olan depremzede Gökhan Kuşcuoğlu, 7 kişinin aynı anda alındığı mülakatta 3 dakikada elendi. Kuşçuoğlu, duruma, 'Acaba komisyon üyelerine Allah tarafından verilmiş maddi ve manevi bir güç mü var?'  sözleriyle isyan etti. 

Kaynak: Karar Gazetesi

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Hataylı bir depremzede olan Gökhan Kuşcuoğlu, idari hakimlik sınavında 2023’te ise 93 puanla Türkiye 2’ncisi oldu. Dikmen Hakimevi’nde Adalet Bakanı Yardımcısı başkanlığındaki heyetin karşısına 7 kişi ile birlikte çıkan Kuşçuoğlu, 3 dakika süren sözlü sınavda elendi.

Hataylı bir depremzede olan Gökhan Kuşcuoğlu, idari hakimlik sınavında 2023’te ise 93 puanla Türkiye 2’ncisi oldu. Dikmen Hakimevi’nde Adalet Bakanı Yardımcısı başkanlığındaki heyetin karşısına 7 kişi ile birlikte çıkan Kuşçuoğlu, 3 dakika süren sözlü sınavda elendi.

2013 yılından itibaren 15 kez sınava giren Kuşçuoğlu, 11’inde mülakata girme hakkı kazandı ama hepsinde elendi. Karar Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Kuşçuoğlu, "İnsanların hayatlarının 30-40 yılını etkileyebilecek bir kararı 3 dakikada vererek hakim olup olamayacaklarını nereden biliyorlar?..” sözleriyle duruma isyan etti.

2013 yılından itibaren 15 kez sınava giren Kuşçuoğlu, 11’inde mülakata girme hakkı kazandı ama hepsinde elendi. Karar Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Kuşçuoğlu, "İnsanların hayatlarının 30-40 yılını etkileyebilecek bir kararı 3 dakikada vererek hakim olup olamayacaklarını nereden biliyorlar?..” sözleriyle duruma isyan etti.

Gökhan Kuşcuoğlu, mülakatlarda yaşadığı deneyimleri şöyle anlattı: 

“2016 yılındaki İdari Yargı Hakim Yardımcılığı sınavı 89 puanla Türkiye 43.’sü oldum. 200 idari hakim kadrosu ihdas edilmişken mülakat sonucu 120 kişi alındı. 

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Yeterli sayıda nitelikli aday bulamadık’ demişti. Oysa mülakatta sorulan soruların hepsini doğru cevaplamıştım. Nitelikli bulmadılar demek ki! 

Devletimizin beni idari hakim olarak kabul etmesi için daha ne yapmam gerekiyor acaba? 3 veya 3.5 dakikada hakim olabileceğimi nasıl ispatlamalıyım? 

Acaba komisyon üyelerine Allah tarafından verilmiş maddi ve manevi bir güç mü var?'

"Bu işe akıl sır erdiremez oldum. Şimdiye kadar o kadar kitap aldım, o kadar kursa para verdim ki. ‘Keşke o paraları başka yerde değerlendirseydim’ diyorum.”

"Bu işe akıl sır erdiremez oldum. Şimdiye kadar o kadar kitap aldım, o kadar kursa para verdim ki. ‘Keşke o paraları başka yerde değerlendirseydim’ diyorum.”

Kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Kamu personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız" demişti. Ancak muhalefetin torpil iddialarıyla gündeme getirdiği mülakat sistemi halen uygulanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Kamu personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız" demişti. Ancak muhalefetin torpil iddialarıyla gündeme getirdiği mülakat sistemi halen uygulanmaya devam ediyor.

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