Türkiye 2'ncisi Depremzedeyi 3 Dakikada Mülakatta Elediler: "Acaba Komisyon Üyelerinin Gizli Güçleri mi Var?"

Gökhan Kuşcuoğlu, mülakatlarda yaşadığı deneyimleri şöyle anlattı:

“2016 yılındaki İdari Yargı Hakim Yardımcılığı sınavı 89 puanla Türkiye 43.’sü oldum. 200 idari hakim kadrosu ihdas edilmişken mülakat sonucu 120 kişi alındı.

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Yeterli sayıda nitelikli aday bulamadık’ demişti. Oysa mülakatta sorulan soruların hepsini doğru cevaplamıştım. Nitelikli bulmadılar demek ki!

Devletimizin beni idari hakim olarak kabul etmesi için daha ne yapmam gerekiyor acaba? 3 veya 3.5 dakikada hakim olabileceğimi nasıl ispatlamalıyım?

Acaba komisyon üyelerine Allah tarafından verilmiş maddi ve manevi bir güç mü var?'