Acun Ilıcalı'dan Milli Takım Oyuncularına Gelen Eleştirilere Tepki: "Hayretle İzliyorum"

'Samet de ona Allah’ın lütfu işte. Samet için ‘Sen yoktun kazandık’ gibi şeyler okudum. Çok da üzülmüştüm. Bugün Allah da ona güzel bir gün yaşattı. En azından kendisi açısından. Milli takım kaybetmiş olabilir ama Samet 'İşte buradayım' dedi.'

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