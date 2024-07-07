Acun Ilıcalı'dan Milli Takım Oyuncularına Gelen Eleştirilere Tepki: "Hayretle İzliyorum"
Acun Ilıcalı'dan Milli Takım Oyuncularına Gelen Eleştirilere Tepki: "Hayretle İzliyorum"
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiği maç sonrası, 'Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle izliyorum' ifadelerini kullandı.
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Türkiye, EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya göz yaşları içinde veda etti.
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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Ay-yıldızlıların maçta çok iyi performans sergilediğini ifade eden Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik."
Acun Ilıcalı, turnuvada özellikle Samet Akaydın üzerinden Milli Takım oyuncularının performanslarına yönelik yapılan bazı eleştirilere de tepki gösterdi. Ilıcalı şöyle konuştu: 👇
"Ben bazen anlayamıyorum insanları. Bu milli çocuklar hepimizin. Bana göre memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle izliyorum."
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