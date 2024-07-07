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Acun Ilıcalı'dan Milli Takım Oyuncularına Gelen Eleştirilere Tepki: "Hayretle İzliyorum"

Acun Ilıcalı'dan Milli Takım Oyuncularına Gelen Eleştirilere Tepki: "Hayretle İzliyorum"

Milli Takım Acun Ilıcalı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 12:48

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiği maç sonrası, 'Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle izliyorum' ifadelerini kullandı. 

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Türkiye, EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya göz yaşları içinde veda etti.

Türkiye, EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya göz yaşları içinde veda etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlıların maçta çok iyi performans sergilediğini ifade eden Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik."

Ay-yıldızlıların maçta çok iyi performans sergilediğini ifade eden Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik."

'Tabii futbolda topun da sevmesi lazım. Bazen top bizi sever, bazen de rakibi. Bugün top Hollanda’yı sevdi diyebilirim. En azından uzatma yüzde 100 hakkımızdı ama olmadı.'

Acun Ilıcalı, turnuvada özellikle Samet Akaydın üzerinden Milli Takım oyuncularının performanslarına yönelik yapılan bazı eleştirilere de tepki gösterdi. Ilıcalı şöyle konuştu: 👇

Acun Ilıcalı, turnuvada özellikle Samet Akaydın üzerinden Milli Takım oyuncularının performanslarına yönelik yapılan bazı eleştirilere de tepki gösterdi. Ilıcalı şöyle konuştu: 👇

"Ben bazen anlayamıyorum insanları. Bu milli çocuklar hepimizin. Bana göre memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle izliyorum."

"Ben bazen anlayamıyorum insanları. Bu milli çocuklar hepimizin. Bana göre memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle izliyorum."

'Samet de ona Allah’ın lütfu işte. Samet için ‘Sen yoktun kazandık’ gibi şeyler okudum. Çok da üzülmüştüm. Bugün Allah da ona güzel bir gün yaşattı. En azından kendisi açısından. Milli takım kaybetmiş olabilir ama Samet 'İşte buradayım' dedi.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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