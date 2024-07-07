Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Söz Sırası Sizde: Euro2024 Çeyrek Finalinde Hollanda’ya Yenilen Milli Takımda Mağlubiyetin Sorumlusu Kim?

Söz Sırası Sizde: Euro2024 Çeyrek Finalinde Hollanda’ya Yenilen Milli Takımda Mağlubiyetin Sorumlusu Kim?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.07.2024 - 12:25 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 12:27

Büyük umutlarla katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası’na çeyrek finalde Hollanda’ya trajik şekilde kaybederek veda ettik. Yolumuzun açık olduğu, finale kadar gidebileceğimiz yorumlarının yapıldığı turnuvada çeyrek finalde elenmek milyonlarca kişinin moralini hayli bozdu. 

Teknik direktör Vincento Montella’nın geç oyuncu değiştirdiği iddiaları, UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza… Kaybetmemizin ardında onlarca neden sayıldı. 

Şimdi söz sırası sizde. A Milli Futbol Takımımızın Euro2024’e çeyrek finalde veda etmesinin sorumlusu kim? 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollanda’ya Yenilen Milli Takımda Mağlubiyetin Sorumlusu Kim?

Teknik Direktör Montella ile yola devam edilmeli mi, yoksa yollar ayrılmalı mı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın