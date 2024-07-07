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Maçın İlk Yarısında Gelen ve Hepimizi Sevince Boğan Samet'in Kafa Golü Tribünden Böyle Görüntülendi

Maçın İlk Yarısında Gelen ve Hepimizi Sevince Boğan Samet'in Kafa Golü Tribünden Böyle Görüntülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 11:47

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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final'inde Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı üstünlükle kapatsa da ikinci yarıda gelen iki Hollanda golüyle turnuvaya veda etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9F9um...
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Heyecanlı geçen maçın 34. dakikasına Samet Akaydin, kafa vuruşuyla takımımızı 1-0 öne geçirdi.

Heyecanlı geçen maçın 34. dakikasına Samet Akaydin, kafa vuruşuyla takımımızı 1-0 öne geçirdi.

O anları tribünden izleyen Ersel Yıldırım, hepimizi heyecana boğan o golü tribünden görüntüledi.

O anları tribünden izleyen Ersel Yıldırım, hepimizi heyecana boğan o golü tribünden görüntüledi.

İşte o görüntüler;

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kambo cambo

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