Maçın İlk Yarısında Gelen ve Hepimizi Sevince Boğan Samet'in Kafa Golü Tribünden Böyle Görüntülendi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9F9um...
A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final'inde Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı üstünlükle kapatsa da ikinci yarıda gelen iki Hollanda golüyle turnuvaya veda etti.
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Heyecanlı geçen maçın 34. dakikasına Samet Akaydin, kafa vuruşuyla takımımızı 1-0 öne geçirdi.
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O anları tribünden izleyen Ersel Yıldırım, hepimizi heyecana boğan o golü tribünden görüntüledi.
İşte o görüntüler;
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Psikolojik üstünlük bizdeydi. Ferdi, Barış Alper, Arda ve Hakan bizdeydi. 2. gol zorlanmalıydı. Kenan Avusturya maçından sonra ilk 11’de çıkmamalıydı, hazır ... Devamını Gör