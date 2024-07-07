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Hollandalı Oyunculara Zor Anlar Yaşatmasıyla Gündem Olan Barış Alper’in Karşılaşmadaki Efsane Anları

Hollandalı Oyunculara Zor Anlar Yaşatmasıyla Gündem Olan Barış Alper’in Karşılaşmadaki Efsane Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 11:13 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 11:35

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Geçtiğimiz gün gerçekleşen Hollanda-Türkiye maçında pek çok futbolcumuz dünyayı kendisine hayran bıraktı. Turnuvadan elensek de futbolcularımıza dünya basınından övgü dolu sözler geldi.

Kaynak: https://x.com/MessiBruyne/status/1809...
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Maçın en öne çıkan isimlerinden biri de Hollandalı oyunculara zor anlar yaşayan Barış Alper Yılmaz oldu.

Maçın en öne çıkan isimlerinden biri de Hollandalı oyunculara zor anlar yaşayan Barış Alper Yılmaz oldu.

Kendisine göz açtırmadığı Van Dijk’in bile övgüyle bahsettiği Barış Alper Yılmaz’ın maçtaki efsane anları bir araya getirildi.

Kendisine göz açtırmadığı Van Dijk’in bile övgüyle bahsettiği Barış Alper Yılmaz’ın maçtaki efsane anları bir araya getirildi.

İşte o video;

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