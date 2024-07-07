Hollandalı Oyunculara Zor Anlar Yaşatmasıyla Gündem Olan Barış Alper’in Karşılaşmadaki Efsane Anları

Kaynak: https://x.com/MessiBruyne/status/1809...
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Hollanda-Türkiye maçında pek çok futbolcumuz dünyayı kendisine hayran bıraktı. Turnuvadan elensek de futbolcularımıza dünya basınından övgü dolu sözler geldi.
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Maçın en öne çıkan isimlerinden biri de Hollandalı oyunculara zor anlar yaşayan Barış Alper Yılmaz oldu.
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Kendisine göz açtırmadığı Van Dijk’in bile övgüyle bahsettiği Barış Alper Yılmaz’ın maçtaki efsane anları bir araya getirildi.
İşte o video;
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