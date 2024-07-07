Hollandalı Oyunculara Zor Anlar Yaşatmasıyla Gündem Olan Barış Alper’in Karşılaşmadaki Efsane Anları

Bu Nasıl Terbiyesizlik? Van'daki Konserinde Yüzüne Su Şişesi Fırlatılan Cem Adrian Neye Uğradığını Şaşırdı!

Köpek de Bizden Yanaydı: Fenomen Kedi de Türkiye Hollanda Maçı İçin Tahmin Yaptı