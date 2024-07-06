Maç Boyunca Canından Bezdirmişti: Maçı Değerlendiren Virgil van Dijk'ten Barış Alper'e Övgü Dolu Sözler Geldi

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylelikle turnuvaya da veda etmiş oldu.
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Maçın arından görüşleri alınan Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk'ten, maç boyunca kendisini çok uğraştıran Barış Alper'e övgü dolu sözler geldi.
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"Barış Alper. O çok zorladı bizi. Ele avuca sığmaz bir şekilde koştu." diyen Dijk, onun çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
İşte o röportaj;
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