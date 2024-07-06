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Maç Boyunca Canından Bezdirmişti: Maçı Değerlendiren Virgil van Dijk'ten Barış Alper'e Övgü Dolu Sözler Geldi

Maç Boyunca Canından Bezdirmişti: Maçı Değerlendiren Virgil van Dijk'ten Barış Alper'e Övgü Dolu Sözler Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 01:19 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 01:20

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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylelikle turnuvaya da veda etmiş oldu.

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Maçın arından görüşleri alınan Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk'ten, maç boyunca kendisini çok uğraştıran Barış Alper'e övgü dolu sözler geldi.

Maçın arından görüşleri alınan Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk'ten, maç boyunca kendisini çok uğraştıran Barış Alper'e övgü dolu sözler geldi.

"Barış Alper. O çok zorladı bizi. Ele avuca sığmaz bir şekilde koştu." diyen Dijk, onun çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

"Barış Alper. O çok zorladı bizi. Ele avuca sığmaz bir şekilde koştu." diyen Dijk, onun çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

'Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyor. Hiç durmuyor. Her savunmacı için çok zordur. Bizi çok zorladı gerçekten. Gol atamadı ama çok önemli bir futbolcu.'

İşte o röportaj;

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