Görüş Bildir
Haberler
Video
Mağlubiyetin Ardından Maçı Değerlendiren Hakan Çalhanoğlu Güvenlikten Aşçıya Tüm Ekibe Teşekkür Etti

Mağlubiyetin Ardından Maçı Değerlendiren Hakan Çalhanoğlu Güvenlikten Aşçıya Tüm Ekibe Teşekkür Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 00:59

İçerik Devam Ediyor

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız, ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın arından turnuvaya da veda etmiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Maçın sonunda gözyaşlarını tutamayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, turnuvaya ceda ederken güvenlik görevlilerinden aşçılara kadar tüm ekibe teşekkür etti.

Maçın sonunda gözyaşlarını tutamayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, turnuvaya ceda ederken güvenlik görevlilerinden aşçılara kadar tüm ekibe teşekkür etti.

“Maalesef buraya kadarmış. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize.” diyen Çalhanoğlu'nun üzüntüsü, yüzüne yansıdı.

“Maalesef buraya kadarmış. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize.” diyen Çalhanoğlu'nun üzüntüsü, yüzüne yansıdı.

İşte o röportaj;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın