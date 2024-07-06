Mağlubiyetin Ardından Maçı Değerlendiren Hakan Çalhanoğlu Güvenlikten Aşçıya Tüm Ekibe Teşekkür Etti

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız, ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın arından turnuvaya da veda etmiş oldu.
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Maçın sonunda gözyaşlarını tutamayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, turnuvaya ceda ederken güvenlik görevlilerinden aşçılara kadar tüm ekibe teşekkür etti.
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“Maalesef buraya kadarmış. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize.” diyen Çalhanoğlu'nun üzüntüsü, yüzüne yansıdı.
İşte o röportaj;
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