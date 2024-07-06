Van Dijk'ı Canından Bezdiren Barış Alper Yılmaz'a Dair Hem Eğlenceli Hem de Övgü Dolu Paylaşımlar
Van Dijk'ı Canından Bezdiren Barış Alper Yılmaz'a Dair Hem Eğlenceli Hem de Övgü Dolu Paylaşımlar
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Milli Takımımız, turnuvaya veda etti. Karşılaşmada öne çıkan futbolcularımızdan biri Barış Alper Yılmaz oldu. 24 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un savunmacısı Van Dijk ile verdiği mücadele alkış topladı.
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1. Bu nasıl bir güç. 😯
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2. Tam böyle oldu. 👌
3. Bu maçtan sonra transfer yapar gibi. 🚀
4. Nazar değdirmeyelim. 🙌
5. Çaresiz kaldılar. 😎
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6. Çok güzel bir turnuva çıkardılar gerçekten. Mükemmellerdi, emeklerine sağlık.
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