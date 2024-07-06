Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Çeyrek Finalde Hollanda'ya 2-1 Kaybederek EURO 2024'e Veda Eden A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

Çeyrek Finalde Hollanda'ya 2-1 Kaybederek EURO 2024'e Veda Eden A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 00:57

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Millilerin ortaya koyduğu performans alkış topladı ancak İtalyan Teknik Direktör Montella'ya tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte futbolseverlerin yorumları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile kozlarını paylaştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Milliler, Samet Akaydin'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Milliler, Samet Akaydin'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Turnuvaya F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı

Turnuvaya F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı

Milliler, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Milliler, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ay-yıldız ekibimizin yaşattığı büyük heyecana gelen tepkiler 👇

Ay-yıldız ekibimizin yaşattığı büyük heyecana gelen tepkiler 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
7
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın