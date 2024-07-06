Çeyrek Finalde Hollanda'ya 2-1 Kaybederek EURO 2024'e Veda Eden A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Millilerin ortaya koyduğu performans alkış topladı ancak İtalyan Teknik Direktör Montella'ya tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte futbolseverlerin yorumları 👇