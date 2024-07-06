Çeyrek Finalde Hollanda'ya 2-1 Kaybederek EURO 2024'e Veda Eden A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
Çeyrek Finalde Hollanda'ya 2-1 Kaybederek EURO 2024'e Veda Eden A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Millilerin ortaya koyduğu performans alkış topladı ancak İtalyan Teknik Direktör Montella'ya tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte futbolseverlerin yorumları 👇
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile kozlarını paylaştı.
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Milliler, Samet Akaydin'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Turnuvaya F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı
Milliler, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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Ay-yıldız ekibimizin yaşattığı büyük heyecana gelen tepkiler 👇
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