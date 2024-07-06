Maçı Tribünden İzleyen Erdoğan Maçın Arıdndan A Milli Futbol Takımımızı Soyunma Odasında Ziyaret Etti

Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen milli takımımız, 2-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Almanya'da gerçekleşen maçı tribünden izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.