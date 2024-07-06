Maçı Tribünden İzleyen Erdoğan Maçın Arıdndan A Milli Futbol Takımımızı Soyunma Odasında Ziyaret Etti

Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen milli takımımız, 2-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Almanya'da gerçekleşen maçı tribünden izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı.
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Erdoğan, maçın ardından milli takım oyuncularımızı soyunma odalarında ziyaret etti.
"Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz." diyen Erdoğan tüm takımın elini tek tek sıkarak tebrik etti.
İşte o anlar;
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