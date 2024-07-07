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Maçın Ardından Arda Güler’in Tek Tek Tüm Futbolcularımıza Moral Vermeye Çalıştığı Anlar Beğeni Topladı

Maçın Ardından Arda Güler’in Tek Tek Tüm Futbolcularımıza Moral Vermeye Çalıştığı Anlar Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 10:40

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Geçtiğimiz gün gerçekleşen Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı Hollanda’nın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Turnuvaya veda eden millilerimiz tüm ülkeyi üzdü.

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Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Arda Güler’in tüm takım arkadaşlarına moral vermeye çalıştığı anlar beğeni topladı.

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Arda Güler’in tüm takım arkadaşlarına moral vermeye çalıştığı anlar beğeni topladı.

Karşı takıma da el uzatmayı ihmal etmeyen Arda’nın olgun tavrı beğeni topladı.

Karşı takıma da el uzatmayı ihmal etmeyen Arda’nın olgun tavrı beğeni topladı.

İşte o anlar;

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