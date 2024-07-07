Maçın Ardından Arda Güler’in Tek Tek Tüm Futbolcularımıza Moral Vermeye Çalıştığı Anlar Beğeni Topladı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı Hollanda’nın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Turnuvaya veda eden millilerimiz tüm ülkeyi üzdü.
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Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Arda Güler’in tüm takım arkadaşlarına moral vermeye çalıştığı anlar beğeni topladı.
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Karşı takıma da el uzatmayı ihmal etmeyen Arda’nın olgun tavrı beğeni topladı.
İşte o anlar;
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