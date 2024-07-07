Spor Dünyası İkiye Bölündü: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı Öven de Var, Sonuna Kadar Eleştiren de!
Spor Dünyası İkiye Bölündü: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı Öven de Var, Sonuna Kadar Eleştiren de!
Euro 2024'te Hollanda engelini aşamayan A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella günün en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Çeyrek finaldeki mağlubiyet sonrasında spor dünyasını ikiye bölmeyi başaran İtalyan teknik direktörün sistemini zayıf bulanlar da var, onu haklı görenler de...
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Montella ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın macerası 21 Eylül 2023'te başlamıştı. Montella, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamada "Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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Montella için ilk zorlu sınav Euro 2024 öncesindeki elemelerdi. Ardından Euro 2024'le devam eden yolculuk yarı final yüzü görememiş durumda. Kimileri onun takıma bir ruh kattığını düşünürken kimileri de çeyrek finalde elenmeyi başarısızlık olarak görüyor.
Çeyrek finaldeki Hollanda mağlubiyetinden sonra teker teker açıklama yapan futbol dünyasının önemli isimleri arasında Fatih Terim de vardı.
Terim, Montella'nın sistemini eleştirerek "Sadece savunma ile kazanamazsınız. Kazanacağımız en rahat maç buydu" diye konuştu.
Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Sergen Yalçın da Montella'yı eleştiren isimlerden biriydi. "Bu teknik direktör benim rakibim değil zaten çünkü hiçbir başarısı yok. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella ile heba etmeyin" diye konuştu.
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Tümer Metin ise Montella'ya gelen eleştirileri ağır bulduğunu söyleyerek "Biz yaşamıyoruz orada. Oturduğun yerden Montella şöyle yapsaydı demek çok kolay, çok ucuz" dedi.
Yorumculuk yapan bir diğer isim Erman Özgür de Montella'nın sistemini doğru bulduğunu söyleyerek, "Milli takım ruhunu hissettik mi? 2008'den beri ilk defa hissettik. Tekmeye kafa sokanı, elendik diye ağlayan kaptanı bu turnuvada gördüm. Bunu geri getirdi Montella" diye konuştu.
Spor dünyasından bir diğer isim Yağız Sabuncuoğlu ise İtalyan teknik adamı şu sözlerle eleştirenler arasındaydı: "Maçı en güzel yerden izledin, tarihin en kötü Hollanda'sına elinle turu verdin. Yazık oldu bu çocukların emeğine, tebrikler Montella!"
Emre Özcan ise Montella'yı destekleyenler arasındaydı. Özcan, "Ben razıyım Montella'dan. Portekiz maçından sonra bitirmişlerdi hocayı. Şu anki düşüncem 2026 Dünya Kupası'na bu oyuncuları hazırlaması gereken hoca olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.
Erman Yaşar ise "Montella'nın göreve gelmesinden bir gün önce ya da Stefan Kuntz takımın başındayken Türkiye'nin Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkıp EURO'ya gelebileceğine inanıyor muydu kimse? Çeyrek final yaptık. Şu anda Montella'yı eleştirme sebebimiz yarı finale neden çıkamadığımız..." diye konuştu.
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Sinan Engin, İtalyan teknik direktörün başarılı olmadığını savunanlar arasındaydı. Engin, maç sonunda yaptığı yorumda "Bence Montella'nın yerine Fatih Terim olsaydı finale çok rahat çıkardık. Çünkü Fatih Hoca hiçbir zaman korkak oynatmazdı. Bana göre Montella başarısız" yorumunda bulundu.
Eski hakem Ahmet Çakar ise en ağır eleştiriyi yapan isimdi. Çakar, "Ah Montella, yakışıklı ve sempatik olmak, mağlup duruma düşünce tüm oyuncuları sahaya sürmek bu seviyelere yetmiyor, YETMEDİ DE…" ifadelerini kullandı.
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