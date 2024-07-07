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İstisnasız Hep Yukarıda: Barış Alper Yılmaz'ın Şortundaki Hem Dikkat Çeken Hem de Güldüren Detay!

İstisnasız Hep Yukarıda: Barış Alper Yılmaz'ın Şortundaki Hem Dikkat Çeken Hem de Güldüren Detay!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 11:03

Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da bireysel performanslar konuşulmaya devam ediyor. Maç genelindeki hırsıyla Virgil van Dijk'ın korkulu rüyası olan Barış Alper Yılmaz, kısa zaman içinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Barış Alper'e yapılan esprili bir edit ise yüz gülümsetti.

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Çeyrek final maçında Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın adeta korkulu rüyası olan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın en dikkat çeken yıldızlarından biri.

Çeyrek final maçında Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın adeta korkulu rüyası olan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın en dikkat çeken yıldızlarından biri.

Hırsı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle herkesin dikkatini çeken Galatasaraylı sağ kanat oyuncusu, van Dijk tarafından maç sonunda 'ele avuca sığmaz' olarak nitelendirilmişti.

Hırsı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle herkesin dikkatini çeken Galatasaraylı sağ kanat oyuncusu, van Dijk tarafından maç sonunda 'ele avuca sığmaz' olarak nitelendirilmişti.

Maç sonunda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, esprili bir edit'le de gündemde.

Maç sonunda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, esprili bir edit'le de gündemde.

Yapılan edit'te birçok kez Barış Alper'i görüyoruz. Saç aynı, ruh aynı ama gelin görün ki tüm bunlardan daha çok dikkat çeken bir şey var, o da Barış Alper'in şortu!

Bir X kullanıcısının "Bu çocuğun şortunun bir tarafı niye sürekli yukarıda" diyerek şu ana kadar pek de fark etmediğimiz bir detaya dikkat çekmiş durumda.

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Edit'i görenlerin hem şaşırdığı hem de gülümsediği bu detay, kısa zamanda esprili tweet'lere malzeme oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Edit'i görenlerin hem şaşırdığı hem de gülümsediği bu detay, kısa zamanda esprili tweet'lere malzeme oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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