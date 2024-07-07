İstisnasız Hep Yukarıda: Barış Alper Yılmaz'ın Şortundaki Hem Dikkat Çeken Hem de Güldüren Detay!

Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da bireysel performanslar konuşulmaya devam ediyor. Maç genelindeki hırsıyla Virgil van Dijk'ın korkulu rüyası olan Barış Alper Yılmaz, kısa zaman içinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Barış Alper'e yapılan esprili bir edit ise yüz gülümsetti.