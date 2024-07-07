Fatih Terim'ten Montella'ya Eleştiri: "Kazanacağımız En Rahat Maç Buydu, Sadece Savunma Yaparak Olmaz"
Fatih Terim'ten Montella'ya Eleştiri: "Kazanacağımız En Rahat Maç Buydu, Sadece Savunma Yaparak Olmaz"
Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenen A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'ya Fatih Terim'den beklenen eleştiri geldi. Terim, maç sonunda İtalyan teknik direktörün sistemini eleştirdi.
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Hollanda karşısında 1-0 öne geçtikten sonra Portakallar'ın peş peşe gollerini önleyemeyen A Milli Takım turnuvadan elendi.
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Özellikle ilk yarı Hollanda'ya karşı iyi bir performans ortaya koyan A Milliler, ikinci yarıda Portakallar'ın ataklarını önleyemeyince hepimize buruk bir çeyrek finalist gururu yaşatmış oldu.
Turnuva başından beri sık sık eleştirilen ve A Milliler'in koçu olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yine hedef tahtasındaki isimdi.
Daha önce 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 yılları arasında A Milliler'i çalıştıran Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada Montella'yı eleştirdi.
"Sadece savunma yaparak kazanamazsınız" diyen Terim, şunları söyledi: "Bir daha Hollanda'yı bu şekilde bulmak zor. En rahat kazanacağımız maç buydu."
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Terim, eleştirilerine şöyle devam etti: "Maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu."
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