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Yüzde 94 İhtimalle Gol Oluyordu: Euro 2024'teki Avusturya Maçında Mert Günok Yüzde 6'lık İhtimali Başarmış!

Yüzde 94 İhtimalle Gol Oluyordu: Euro 2024'teki Avusturya Maçında Mert Günok Yüzde 6'lık İhtimali Başarmış!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 08:59

Euro 2024'ün ikinci turunda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milliler'de son dakika kurtarışıyla herkesin kalbini fetheden Mert Günok'un başarısı X'te TT olmayı başardı. Günok'un bir mucizeye imza attığı kurtarışa dair dikkat çeken bir veri paylaşıldı.

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90+4'te Avusturya'nın skoru 2-2'ye taşıyıp maçı uzatmalara götürme ihtimali Beşiktaşlı kaleci, milli gururmuz Mert Günok'un mucizesiyle önlendi.

90+4'te Avusturya'nın skoru 2-2'ye taşıyıp maçı uzatmalara götürme ihtimali Beşiktaşlı kaleci, milli gururmuz Mert Günok'un mucizesiyle önlendi.

X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın ne denli usta işi olduğunu gözler önüne serdi.

X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın ne denli usta işi olduğunu gözler önüne serdi.
twitter.com

Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.

Mert Günok'un bir mucizeye atarak A Milliler'i çeyrek finale taşıdığı kurtarışının yıllar sonra da gururla hatırlanacağı ortada!

Mert Günok'un bir mucizeye atarak A Milliler'i çeyrek finale taşıdığı kurtarışının yıllar sonra da gururla hatırlanacağı ortada!

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