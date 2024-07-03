Yüzde 94 İhtimalle Gol Oluyordu: Euro 2024'teki Avusturya Maçında Mert Günok Yüzde 6'lık İhtimali Başarmış!

Euro 2024'ün ikinci turunda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milliler'de son dakika kurtarışıyla herkesin kalbini fetheden Mert Günok'un başarısı X'te TT olmayı başardı. Günok'un bir mucizeye imza attığı kurtarışa dair dikkat çeken bir veri paylaşıldı.