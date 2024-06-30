Euro 2024 Maçlarını İzlerken 'Sinyal Yok' Sorunuyla Karşılaşanlar İsyanda: "Turnuva Başından Beri Kriz Var"
Euro 2024 Maçlarını İzlerken 'Sinyal Yok' Sorunuyla Karşılaşanlar İsyanda: "Turnuva Başından Beri Kriz Var"
Euro 2024'ün Türkiye'deki yayın haklarını elinde tutan TRT1'i takip eden ve 'Sinyal yok' sorunuyla karşılaşan izleyiciler soluğu sosyal medyada aldı. X platformunda TRT Kurumsal'dan yapılan açıklamadan sonra başta sosyal medya fenomeni Cihat Akbel olmak üzere birçok kişi tepkisini dile getirdi.
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Euro 2024 heyecanı yaşayan futbolseverlerden bazıları TRT1 ekranında 'Sinyal yok' problemiyle karşılaştı.
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Ancak bu açıklama bazı izleyicilerin tepkilerine yol açtı. Sosyal medya fenomeni Cihat Akbel de o isimlerden biriydi. Akbel, "turnuva başından beri bu konuda kriz var. frekansı düzeltince de olmuyor. hepsini geçtim köydekiler ya da bu işlerden çok anlamayan kimse turnuvayı izleyemiyor. 70 yaşında adama telefonda yaptırmaya çalışıyorum. yapıyor olmuyor. rezilliğin haddi hesabı yok" dedi.
Bir kullanıcı TRT Spor canlı yayınındaki 'pompa' skandalını hatırlatarak şunları yazdı:
'Sinyal yok' sorununa isyan eden diğer izleyicilerin yorumlarından bazıları ise şöyle:
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