Euro 2024 Maçlarını İzlerken 'Sinyal Yok' Sorunuyla Karşılaşanlar İsyanda: "Turnuva Başından Beri Kriz Var"

Euro 2024'ün Türkiye'deki yayın haklarını elinde tutan TRT1'i takip eden ve 'Sinyal yok' sorunuyla karşılaşan izleyiciler soluğu sosyal medyada aldı. X platformunda TRT Kurumsal'dan yapılan açıklamadan sonra başta sosyal medya fenomeni Cihat Akbel olmak üzere birçok kişi tepkisini dile getirdi.