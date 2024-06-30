90'dan Sonra Açıldılar: Euro 2024'te Slovakya'yı 2-1'le Geçen İngiltere İsviçre'nin Rakibi Oldu

Euro 2024'te ikinci tur maçları hız kesmeden devam ediyor. İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak çeyrek final biletini kaçıran İtalya'dan sonra futbolseverlerin daha büyük bir ilgiyle takip ettiği ikinci tur maçlarında İngiltere ve Slovakya bir araya geldi.