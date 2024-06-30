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90'dan Sonra Açıldılar: Euro 2024'te Slovakya'yı 2-1'le Geçen İngiltere İsviçre'nin Rakibi Oldu

90'dan Sonra Açıldılar: Euro 2024'te Slovakya'yı 2-1'le Geçen İngiltere İsviçre'nin Rakibi Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 21:38

Euro 2024'te ikinci tur maçları hız kesmeden devam ediyor. İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak çeyrek final biletini kaçıran İtalya'dan sonra futbolseverlerin daha büyük bir ilgiyle takip ettiği ikinci tur maçlarında İngiltere ve Slovakya bir araya geldi.

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Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta ilk gol 25'inci dakikada geldi.

Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta ilk gol 25'inci dakikada geldi.

İngilizler'e şok bir gol atan Ivan Schranz takımını 1-0 öne geçirdi.

50'nci dakikada Foden'la gole yaklaşan İngilizlerin sevinci kısa sürdü. Foden'ın attığı gol VAR'dan döndü.

Maçın 90 dakikalık bölümünü 1-0 geride kapatan İngilizler, aradığı hayat öpücüğünü 90+5'te buldu.

Maçın 90 dakikalık bölümünü 1-0 geride kapatan İngilizler, aradığı hayat öpücüğünü 90+5'te buldu.

Real Madrid forması giyen Jude Bellingham'ın uzun süre hafızalardaki yerini koruyacak unutulmaz golüyle skoru 1-1'e getiren İngilizler maçı uzatmaya götürdü.

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Golle açılan uzatmalarda bu defa sahneye çıkan İngilizli Harry Kane'den başkası değildi.

Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Harry Kane'in 91'inci dakikada attığı gol ile İngilizler sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Harry Kane'in 91'inci dakikada attığı gol ile İngilizler sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adlarını çeyrek finale yazdırdı.

İngilizler, İtalya'yı şok bir 2-0'lık skorla geçen İsviçre'ye eşleşti. Yarı finale yükselme mücadelesinde karşılaşacak İngiltere ve İsviçre'nin maçı 6 Temmuz'da Düsseldorf'ta oynanacak.

İngilizler, İtalya'yı şok bir 2-0'lık skorla geçen İsviçre'ye eşleşti. Yarı finale yükselme mücadelesinde karşılaşacak İngiltere ve İsviçre'nin maçı 6 Temmuz'da Düsseldorf'ta oynanacak.

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