90'dan Sonra Açıldılar: Euro 2024'te Slovakya'yı 2-1'le Geçen İngiltere İsviçre'nin Rakibi Oldu
90'dan Sonra Açıldılar: Euro 2024'te Slovakya'yı 2-1'le Geçen İngiltere İsviçre'nin Rakibi Oldu
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Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta ilk gol 25'inci dakikada geldi.
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Maçın 90 dakikalık bölümünü 1-0 geride kapatan İngilizler, aradığı hayat öpücüğünü 90+5'te buldu.
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Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Harry Kane'in 91'inci dakikada attığı gol ile İngilizler sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adlarını çeyrek finale yazdırdı.
İngilizler, İtalya'yı şok bir 2-0'lık skorla geçen İsviçre'ye eşleşti. Yarı finale yükselme mücadelesinde karşılaşacak İngiltere ve İsviçre'nin maçı 6 Temmuz'da Düsseldorf'ta oynanacak.
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