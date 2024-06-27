16 Yıl Sonra Aynı Tablo: Euro 2008 ve Euro 2024'teki Gruplarda Portekiz ve Türkiye'nin Puanı ve Averajı Aynı!
16 Yıl Sonra Aynı Tablo: Euro 2008 ve Euro 2024'teki Gruplarda Portekiz ve Türkiye'nin Puanı ve Averajı Aynı!
Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, 2-1'lik Çekya galibiyetiyle Portekiz'in hemen ardından ikinci tura kalmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan önemli bir ayrıntı ise görenleri hayrete düşürdü.
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Kritik önem taşıyan Çekya maçını 90+4'te gelen Cenk Tosun'un golüyle 2-1'le geçen A Milliler, Portekiz'in hemen ardından F grubunu ikinci tamamladı ve adını bir üst tur olan ikinci tura yazdırdı.
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Heyecanlı maçtan sonra puan tablosuna bakanlar ve daha önceki turnuvaları hatırlayanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Şaşkınlığın nedeni ise A Milliler'in Euro 2008'de de Portekiz'le aynı gruba düşmesi ve aynı puanı toplayıp aynı averajı toplaması!
Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2008'de A grubunda mücadele eden Türkiye, 3 maç sonucunda 2 galibiyet ve 1 yenilgi almış, toplam 5 gol atıp 5 gol yiyerek 0 averajla 6 puan toplamış ve grubu 2'nci tamamlamıştı. Yine aynı şekilde 6 puana sahip Portekiz ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almış, 5 gol atıp kalelerinde 3 gol görerek +2 averajla ilk sırada yer almıştı.
Euro 2024'te F grubunda bir kez daha aynı gruba düşen Portekiz ve Türkiye şaşırtıcı bir şekilde yine grubu ilk iki sırada tamamladı. Üstelik aynı puan ve aynı averajla! Yine Portekiz 5 gol atıp 3 gol yerken bizler de 5'e 5'lik sonuçla 0 averajla ikinci sırada tamamladık grubu.
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X platformunda '@lamelaback' adlı dikkatli bir kullanıcının gözünden kaçmayan bu detayı fark edenlerin verdikleri tepkiler ise şöyle:
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