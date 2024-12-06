İzmir Michelin Rehberi: 2025 Michelin Yıldızlı Restoranlar ve Son Yılların Enleri
İzmir Michelin Rehberi: 2025 Michelin Yıldızlı Restoranlar ve Son Yılların Enleri
Dünya genelinde milyonların takip ettiği Michelin Guide, 2025 seçkisini yayınladı. Gastronomi dünyasının enlerine yer verilen seçkide Türkiye'den tam 32 yeni isim yer aldı. İzmir'de ise tam 24 tane Michelin Yıldızlı restoran bulunuyor. Başta 2025 İzmir Michelin Restoranlarını keşfetmeye, daha sonra da Ege'nin İncisinin enlerine bakmaya var mısınız?
Gelin sizi, yıldızlı şeflerle tanışacağınız bir lezzet turuna çıkaralım!
Karşınızda, İzmir Michelin Yıldızlı restoranlar...
Kaynak: Michelin
1. Narımor - Atilla Heilbronn
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2. OD Urla
3. Vino Locale
4. Teruar
5. Asma Yaprağı - Yeşil Yıldız
Sommelier ödülü: Od Urla - Yunus Öztürk
İzmir 2025 Bib Gourmand Kazananları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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