onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
İzmir Michelin Rehberi: 2025 Michelin Yıldızlı Restoranlar ve Son Yılların Enleri

İzmir Michelin Rehberi: 2025 Michelin Yıldızlı Restoranlar ve Son Yılların Enleri

Michelin Rehberi
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 22:42

Dünya genelinde milyonların takip ettiği Michelin Guide, 2025 seçkisini yayınladı. Gastronomi dünyasının enlerine yer verilen seçkide Türkiye'den tam 32 yeni isim yer aldı. İzmir'de ise tam 24 tane Michelin Yıldızlı restoran bulunuyor. Başta 2025 İzmir Michelin Restoranlarını keşfetmeye, daha sonra da Ege'nin İncisinin enlerine bakmaya var mısınız?

Gelin sizi, yıldızlı şeflerle tanışacağınız bir lezzet turuna çıkaralım!

Karşınızda, İzmir Michelin Yıldızlı restoranlar...

Kaynak: Michelin

1. Narımor - Atilla Heilbronn

1. Narımor - Atilla Heilbronn

Narımor (Atilla Heilbronn) 2025 yılında İzmir Michelin Yıldızlı Restoranlar listesine girmeye hak kazandı. Atilla Heilbronn, Urla'da yerel lezzetleri ve dünya lezzetlerini birleştirerek fine dining bir hizmet sunuyor.

Instagramatillaheilbronn

Konum

2. OD Urla

2. OD Urla

Şef Osman Sezener'in önderliğindeki Od Urla, 2025 yılında Michelin yıldızını korumayı başardı. Ayrıca Yeşil Yıldız sahibi olan Od Urla, sürdürülebilirlik konusunda fark yaratıyor. Od Urla, yerel ve küresel lezzetleri harmanlamasıyla dikkat çekiyor.

Instagram: odurla

Konum

3. Vino Locale

3. Vino Locale

Şef  Ozan Kumbasar ve eşi Seray Kumbasar'ın birlikte açtığı Vino Locale, 2025 yılında 1 Kırmızı ve 1 Yeşil Yıldızını korudu. Doğal notalarıyla dikkat çeken Vino Locale, eşsiz bir deneyim sunuyor.

Instagramurlavinolocale

Konum

4. Teruar

4. Teruar

Şef Osman Serdaroğlu'nun önderliğinde Teruar, 2025 yılında 1 Michelin yıldızını korumayı başardı. Sade, lokal ve benzersiz tatlarla ön plana çıkan Teruar, istikrarını korumaya devam ediyor.

Instagram: teruarurla

Konum

5. Asma Yaprağı - Yeşil Yıldız

5. Asma Yaprağı - Yeşil Yıldız

Michelin Guide, sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan restoranları ise 'Yeşil Yıldız' ile ödüllendiriyor. Bu sene Michelin Yeşil Yıldız'ın sahibi de Asma Yaprağı oldu.

Instagram: asmayaprağıalacati

Sommelier ödülü: Od Urla - Yunus Öztürk

Sommelier ödülü: Od Urla - Yunus Öztürk

Sommelier Ödülü ise fine-dining restoranlarda çalışan şarap ve içecek profesyonellerine verilen bir ödül.

2025 Michelin seçkisinde Sommelier ödülü Od Urla'dan Yunus Öztürk'ün oldu.

İzmir 2025 Bib Gourmand Kazananları

İzmir 2025 Bib Gourmand Kazananları

Michelin Bib Gourmand Award, Michelin yıldızı kadar bir değere sahip. Yüksek kalite ve lezzet düzeyine sahip olan ancak daha uygun fiyata hizmet veren restoranlar da Bib Gourmand listesinde yer alıyor.

Bib Gourmand İzmir seçkisi ise şu şekilde:

  • Asma Yaprağı

  • Aslında Meyhane

  • Ayşe Boşnak Börekçisi

  • Hiç Lokanta

  • Tavacı Recep Usta

  • Adil Müftüoğlu

  • La Mahzen

  • Beğendik Abi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın