İstanbul'un Michelin Yıldızlı Restoranları! 2025 Yılı Michelin Yıldızı Kazananları ve Son Yılların Enleri

Gastronomi dünyasının enleriyle ziyafet turuna çıkıyoruz! Michelin Rehberi’nin İstanbul'daki adreslerini ziyaret ediyoruz. Başta 2025 yılı Michelin Yıldızı almaya hak kazanan İstanbul restoranları olmak üzere megakentin enlerine yakında bakıyoruz. Yıldızlı şeflerin enfes lezzetleri ve hikayeleriyle tanışmaya hazır olun! Bu lezzet turu hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek!

İşte, İstanbul'un göz kamaştıran Michelin Yıldızlı restoranları