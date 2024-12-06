İstanbul'un Michelin Yıldızlı Restoranları! 2025 Yılı Michelin Yıldızı Kazananları ve Son Yılların Enleri
İstanbul'un Michelin Yıldızlı Restoranları! 2025 Yılı Michelin Yıldızı Kazananları ve Son Yılların Enleri
Kaynak: https://guide.michelin.com/tr/tr/sele...
Gastronomi dünyasının enleriyle ziyafet turuna çıkıyoruz! Michelin Rehberi’nin İstanbul'daki adreslerini ziyaret ediyoruz. Başta 2025 yılı Michelin Yıldızı almaya hak kazanan İstanbul restoranları olmak üzere megakentin enlerine yakında bakıyoruz. Yıldızlı şeflerin enfes lezzetleri ve hikayeleriyle tanışmaya hazır olun! Bu lezzet turu hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek!
İşte, İstanbul'un göz kamaştıran Michelin Yıldızlı restoranları
1. TURK Fatih Tutak
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2. Neolokal
3. Casa Lavanda
4. Arkestra
5. Mikla
6. Nicole Restaurant
7. Araka
8. The Barn
9. Telezzüz
10. Sankai by Nagaya
2025 Michelin Servis Ödülü'nün kazananı da Nicole
Sırada 2025 Bib Gourmand Kazananları Var
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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