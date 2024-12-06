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İstanbul'un Michelin Yıldızlı Restoranları! 2025 Yılı Michelin Yıldızı Kazananları ve Son Yılların Enleri

İstanbul'un Michelin Yıldızlı Restoranları! 2025 Yılı Michelin Yıldızı Kazananları ve Son Yılların Enleri

Michelin Rehberi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 17:10

Gastronomi dünyasının enleriyle ziyafet turuna çıkıyoruz! Michelin Rehberi’nin İstanbul'daki adreslerini ziyaret ediyoruz. Başta 2025 yılı Michelin Yıldızı almaya hak kazanan İstanbul restoranları olmak üzere megakentin enlerine yakında bakıyoruz. Yıldızlı şeflerin enfes lezzetleri ve hikayeleriyle tanışmaya hazır olun! Bu lezzet turu hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek! 

İşte, İstanbul'un göz kamaştıran Michelin Yıldızlı restoranları

Kaynak: https://guide.michelin.com/tr/tr/sele...

1. TURK Fatih Tutak

1. TURK Fatih Tutak

Şef Fatih Tutak, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerine yaptığı modern dokunuşlarla bu yıl da 2 Michelin Yıldızını koruyarak listenin başında yerini aldı. 

Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye

Instagramturkfatihtutak

2. Neolokal

2. Neolokal

Şef Maksut Aşkar, Neolokal'de 1 Michelin Yıldızı ve 1 Yeşil Michelin Yıldızı ile kendini gösterdi. 

Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye

Instagramneolokal

3. Casa Lavanda

3. Casa Lavanda

Şile'deki Casa Lavanda, Şef Emre Şen'in enfes tabakları ile 1 Michelin Yıldızı ve 1 Yeşil Michelin Yıldızı alan restoranlar arasına girmeyi başardı. 

Adres: Ulupelit Köyü, Seçilmiş Sokak No:2, Şile, Istanbul, 34980, Türkiye

Instagramcasalavanda

4. Arkestra

4. Arkestra

Şef Cenk Debensason da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Michelin Yıldızını koruyan şeflerimizdendi.

Adres: Etiler, Dilhayat Sokak No:28, Beşiktaş, Istanbul, 34337, Türkiye

Instagram: arkestra.ist

5. Mikla

5. Mikla

Mikla'nın yenilikçi anlayışı ile konuklarına sunduğu Yeni Anadolu Mutfağı, Michelin Yıldızı'nı başarıyla korumasını sağladı. 

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye

Instagrammiklarestaurant

6. Nicole Restaurant

6. Nicole Restaurant

Şef Sekan Aksoy'un liderliğindeki, Geleneksel Türk Mutfağı'nın modern lezzetleri Nicole Restaurant'a 1 Michelin Yıldızı kazandırdı. 

Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye

Instagram: nicolerestaurant

7. Araka

7. Araka

Şef Zeynep Pınar Taşdemir'in yaratıcı mutfağında aromatik dokunuşlarla hazırlanan mevsimlik ürünler, Araka'yı 1 Michelin Yıldızı'nın sahibi yaptı. 

Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34464, Türkiye

Instagramaraka.istanbul

8. The Barn

8. The Barn

The Barn, Grandma's Wonderland'in eşsiz atmosferi ve Şef Buğra Özdemir'in özenle hazırladığı enfes menüsüyle 1 Michelin Yıldızı alarak listede yerini aldı.

Adres: Gazitepe Mahallesi, Akören Caddesi, Ören Çiftliği, No:114, Silivri, Istanbul, 34570, Türkiye

Instagramthebarn_in_thefarm

9. Telezzüz

9. Telezzüz

Şef Bahtiyar Büyükduman, İstanbul'un ilk vegan fine dining restoranı olan Telezzüz'de 1 Michelin Yeşil Yıldızı ile konuklarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. 

Adres: Kuzguncuk, Koç Topluluğu Spor Kulübü, Kuşbakışı Caddesi No:16, Üsküdar, Istanbul, 34674, Türkiye

Instagramtelezzuz.ist

10. Sankai by Nagaya

10. Sankai by Nagaya

2025 yılı Michelin Yıldızlarının son adresi Japon şef Yoshizumi Nagaya'nın İstanbul Bebek'teki mekanı. Sankai by Nagaya, Japon gelenekleri ile harmanladığı Avrupa tarzıyla bu yıl da 1 Michelin Yıldızını korudu. 

Adres: Bebek, Cevdet Paşa Caddesi No:34, Beşiktaş, Istanbul, 34342, Türkiye

Instagramsankaibynagaya

2025 Michelin Servis Ödülü'nün kazananı da Nicole

2025 Michelin Servis Ödülü'nün kazananı da Nicole

1 Michelin Yıldızı kazan Şef Sekan Aksoy'un liderliğindeki Nicole Restaurant, Servis Ödülü'nü de kazanarak listedeki yerini pekiştirdi. 

Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye

Instagramnicolerestaurant

Sırada 2025 Bib Gourmand Kazananları Var

Sırada 2025 Bib Gourmand Kazananları Var

Michelin Yıldızları kadar değerli bir diğer derecelendirme sistemi de Michelin Bib Gourmand! Bu yıl listede İstanbul'dan 4 restoran yer aldı: 

Araf İstanbul

Şef Kenan Çetinkaya ve Şef Pınar Korgan Çetinkaya

Adres: AG/E İç Kapı, 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak Sümko N Blok No:1, No:2, Kadıköy, Istanbul, 34742, Türkiye

Instagramaraf.istanbul

Nazende Cadde

Şef Uluç Sakarya

Adres: Caddebostan, Sembol apt, Caddebostan Plaj Yolu Sokak No:13/A, Kadıköy, Istanbul, 34728, Türkiye

Instagram: nazendecadde

Tatbak

'En İyi Fiyata Çok İyi Yemek Ödülü'

Adres: Valikonağı cad Akkavak sok 38/b Nişantaşı, Istanbul, Turkey 34365

Instagram: tatbak_

Ali Ocakbaşı

Şef Engin Levent

Adres:Arap Camii Mahallesi, Tersane Caddesi, Kardeşim Sokak No:45 Kat 4, Beyoğlu, Istanbul, 34421, Türkiye

Instagram: aliocakbasi

2024 Michelin Yıldızı Kazanan İstanbul Restoranları

2024 Michelin Yıldızı Kazanan İstanbul Restoranları

  • TURK Fatih Tutak - 2 Michelin Yıldızı 

  • Neolokal - 1 Michelin Yıldızı & 1 Yeşil Yıldızı

  • Nicole Restaurant - 1 Michelin Yıldızı

  • Araka - 1 Michelin Yıldızı

  • Arkestra - 1 Michelin Yıldızı

  • Mikla - 1 Michelin Yıldızı

  • Sankai by Nagaya - 1 Michelin Yıldızı

  • 2024 Michelin Genç Şef Ödülü: Ulaş Durmaz – The Red Balloon

  • 2024 Yeşil Michelin Ödülü: Circle by Verticle – İbrahim Tunç

  • 2024 Michelin Servis Ödülü: Tuğra Restaurant

2023 Michelin Yıldızı Kazanan İstanbul Restoranları

2023 Michelin Yıldızı Kazanan İstanbul Restoranları

  • TURK Fatih Tutak - 2 Michelin Yıldızı 

  • Neolokal - 1 Michelin Yıldızı & 1 Yeşil Yıldızı

  • Nicole Restaurant - 1 Michelin Yıldızı

  • Mikla - 1 Michelin Yıldızı

  • Araka - 1 Michelin Yıldızı

  • 2023 Michelin Genç Şef Ödülü: Mevlüt Özkaya

  • 2023 Michelin Servis Ödülü: Sunset Grill&Bar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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