Euro 2024'teki Portekiz Maçından Sonra Altay Bayındır - Samet Akaydin İkilisi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Euro 2024'te F grubunda oynanan mücadelede Portekiz'e 3-0 yenilen A Milliler'de maçın en çok konuşulan isimleri hiç kuşkusuz Altay Bayındır ve Samet Akaydin ikilisiydi. Altay-Samet arasındaki anlaşmazlıktan ötürü yenilen ikinci gol sonrasında 'Altay-Samet ikilisi' paylaşımları patlama yaptı. İşte X platformundaki kullanıcıların paylaşımları...