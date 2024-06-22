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Euro 2024'teki Portekiz Maçından Sonra Altay Bayındır - Samet Akaydin İkilisi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Euro 2024'teki Portekiz Maçından Sonra Altay Bayındır - Samet Akaydin İkilisi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 20:54

Euro 2024'te F grubunda oynanan mücadelede Portekiz'e 3-0 yenilen A Milliler'de maçın en çok konuşulan isimleri hiç kuşkusuz Altay Bayındır ve Samet Akaydin ikilisiydi. Altay-Samet arasındaki anlaşmazlıktan ötürü yenilen ikinci gol sonrasında 'Altay-Samet ikilisi' paylaşımları patlama yaptı. İşte X platformundaki kullanıcıların paylaşımları...

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Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında A Milliler için talihsiz bir an yaşandı. Altay Bayındır, Samet Akaydin'in geri pasına müdahale edemeyince top ağlarımıza gitti. Bu anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında A Milliler için talihsiz bir an yaşandı. Altay Bayındır, Samet Akaydin'in geri pasına müdahale edemeyince top ağlarımıza gitti. Bu anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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