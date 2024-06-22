Q7 Şaşırttı: Eski Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'dan Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Paylaşım

Ülkesi Portekiz'in milli formasını 80 defa giyip 10 gol kaydeden 'Q7' lakaplı unutulmaz oyuncu Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Türkiye-Portekiz maçı öncesinde Instagram'dan bir paylaşım yapan eski Beşiktaşlı oyuncuya kimse kayıtsız kalamadı...