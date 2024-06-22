Q7 Şaşırttı: Eski Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'dan Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Paylaşım
Q7 Şaşırttı: Eski Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'dan Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Paylaşım
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Eski Portekizli sağ kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta toplam 154 maçta 21 gol kaydetmiş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa formasıyla 26 maçta 4 gol atmıştı.
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Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 'Q7' lakaplı unutulmaz sporcu, Türkiye-Portekiz maçı öncesinde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.
Türkiye ve Portekiz bayraklarının yan yana geldiği 'kardeşlik' temalı bir görsel paylaşan Quaresma, fotoğrafın altına şu notu iliştirdi: "Bugünkü maçta ne yaşanırsa yaşansın biz hep kardeş olmaya devam edeceğiz."
Quaresma'nın maç öncesi sürpriz paylaşımı Türk futbolseverler tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Q7'ye yapılan yorumlardan bazıları:
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Bizim mallar yine rakibin milli marşını ıslıklarsa keşke atmasaydım bu postu dersin.