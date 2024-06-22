Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Q7 Şaşırttı: Eski Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'dan Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Paylaşım

Q7 Şaşırttı: Eski Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'dan Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Paylaşım

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 16:02

Ülkesi Portekiz'in milli formasını 80 defa giyip 10 gol kaydeden 'Q7' lakaplı unutulmaz oyuncu Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Türkiye-Portekiz maçı öncesinde Instagram'dan bir paylaşım yapan eski Beşiktaşlı oyuncuya kimse kayıtsız kalamadı...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eski Portekizli sağ kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta toplam 154 maçta 21 gol kaydetmiş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa formasıyla 26 maçta 4 gol atmıştı.

Eski Portekizli sağ kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta toplam 154 maçta 21 gol kaydetmiş, 2019-2020 sezonunda ise Kasımpaşa formasıyla 26 maçta 4 gol atmıştı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 'Q7' lakaplı unutulmaz sporcu, Türkiye-Portekiz maçı öncesinde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 'Q7' lakaplı unutulmaz sporcu, Türkiye-Portekiz maçı öncesinde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Türkiye ve Portekiz bayraklarının yan yana geldiği 'kardeşlik' temalı bir görsel paylaşan Quaresma, fotoğrafın altına şu notu iliştirdi: "Bugünkü maçta ne yaşanırsa yaşansın biz hep kardeş olmaya devam edeceğiz."

Türkiye ve Portekiz bayraklarının yan yana geldiği 'kardeşlik' temalı bir görsel paylaşan Quaresma, fotoğrafın altına şu notu iliştirdi: "Bugünkü maçta ne yaşanırsa yaşansın biz hep kardeş olmaya devam edeceğiz."

Quaresma'nın maç öncesi sürpriz paylaşımı Türk futbolseverler tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Q7'ye yapılan yorumlardan bazıları:

Quaresma'nın maç öncesi sürpriz paylaşımı Türk futbolseverler tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Q7'ye yapılan yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Lejon

Bizim mallar yine rakibin milli marşını ıslıklarsa keşke atmasaydım bu postu dersin.