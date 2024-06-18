Avrupa da Bu Maçtan Çok Keyif Aldı: Türkiye-Gürcistan Maçını Tarafsız İzleyenlerin Tepkileri
Avrupa da Bu Maçtan Çok Keyif Aldı: Türkiye-Gürcistan Maçını Tarafsız İzleyenlerin Tepkileri
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'te şu ana kadar pek çok maç izledik ama elbette Türkiye-Gürcistan maçının yeri ayrıydı. Peki bu maçı tarafsız bir gözle izleyenler de en az bizim kadar keyif aldı mı? İşte maça yurt dışından gelen tepkiler...
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"Türkiye-Gürcistan maçı şu ana kadar Euro 2024'te oynanan en iyi maçtı!"
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"Ayakta alkışlıyorum... Fantastik bir maçtı. Bir grup maçı olsa da çeyrek final mücadelesi kalitesindeydi."
"Arda Güler'in bu akşamki Instagram gönderisi 20 milyonun üzerinde beğeni alabilir."
"Türkiye ve Gürcistan'a şapka çıkartılır! İşte futbol budur! Tutku ve gururla, üst düzey kaliteli bir teknikle 97 dakika boyunca savaştılar. Çok eğlenceliydi!"
"Bir rüya evreninde Türkiye-Gürcistan maçına bir 90 dakika daha ekleyebiliriz. Euro 2024'ün şu ana kadarki en iyi maçıydı."
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"Futbol coşkusuyla dolup taşan, müthiş eğlenceli bir oyundu. Türkiye ve Gürcistan'a teşekkürler."
"Türkiye-Gürcistan maçı doğru bir oyun, kamikaze taktikler, tuhaf pozisyonlar yok... Güçlü fizikler, inanılmaz bir atmosfer..."
"Arda Güler Türkiye adına Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü attı ve ülkesinde bunu başaran en genç oyuncu oldu. La Liga'daki ilk maçında da gol atmıştı. Henüz 19 yaşında!"
"Türkiye-Gürcistan maçı şu ana kadar Euro 2024'teki en eğlenceli maçtı."
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