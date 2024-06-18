Avrupa da Bu Maçtan Çok Keyif Aldı: Türkiye-Gürcistan Maçını Tarafsız İzleyenlerin Tepkileri

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'te şu ana kadar pek çok maç izledik ama elbette Türkiye-Gürcistan maçının yeri ayrıydı. Peki bu maçı tarafsız bir gözle izleyenler de en az bizim kadar keyif aldı mı? İşte maça yurt dışından gelen tepkiler...