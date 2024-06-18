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Gürcistan Galibiyeti Sonrasında Fatih Terim'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Olağanüstü Bir Yetenek..."

Gürcistan Galibiyeti Sonrasında Fatih Terim'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Olağanüstü Bir Yetenek..."

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 23:18 Son Güncelleme: 18.06.2024 - 23:27

Euro 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle heyecan verici bir başlangıç yapan A Milliler, iyi oyunuyla göz doldurdu. Maç sonunda açıklama yapan Fatih Terim, maçta rekor kıran Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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"Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı" diyen Fatih Terim, şöyle devam etti:

"Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı" diyen Fatih Terim, şöyle devam etti:

"Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak."

"Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak."

Arda Güler'de 'büyük oyuncu' kumaşı olduğunu söyleyen Terim, "Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait" diye konuştu.

Arda Güler'de 'büyük oyuncu' kumaşı olduğunu söyleyen Terim, "Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait" diye konuştu.

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