Gürcistan Galibiyeti Sonrasında Fatih Terim'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Olağanüstü Bir Yetenek..."
Gürcistan Galibiyeti Sonrasında Fatih Terim'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler: "Olağanüstü Bir Yetenek..."
Euro 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle heyecan verici bir başlangıç yapan A Milliler, iyi oyunuyla göz doldurdu. Maç sonunda açıklama yapan Fatih Terim, maçta rekor kıran Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
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"Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı" diyen Fatih Terim, şöyle devam etti:
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"Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak."
Arda Güler'de 'büyük oyuncu' kumaşı olduğunu söyleyen Terim, "Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait" diye konuştu.
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