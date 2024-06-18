İşte Görmek İstediğimiz Hareketler: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'den Tebrik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında Türkiye'nin 3-1'lik Gürcistan galibiyetinin önemli isimlerinden biri Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu. Maçın 90+7'nci dakikasındaki son golünü atan Kerem'i sosyal medyada tebrik edenler arasında Fenerbahçe kulübünün resmi hesabı da vardı!