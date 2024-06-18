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İşte Görmek İstediğimiz Hareketler: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'den Tebrik

İşte Görmek İstediğimiz Hareketler: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'den Tebrik

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 22:49

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında Türkiye'nin 3-1'lik Gürcistan galibiyetinin önemli isimlerinden biri Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu. Maçın 90+7'nci dakikasındaki son golünü atan Kerem'i sosyal medyada tebrik edenler arasında Fenerbahçe kulübünün resmi hesabı da vardı!

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Fenerbahçe'nin resmi X hesabından, 'Milli Takımlar' hesabı alıntılanarak 'Goooool! Goooool! 3-1' paylaşımı yapıldı.

Yapılan bu dikkat çekici paylaşımdan sonra X kullanıcılarının verdikleri tepkiler ise şöyle oldu:

Yapılan bu dikkat çekici paylaşımdan sonra X kullanıcılarının verdikleri tepkiler ise şöyle oldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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