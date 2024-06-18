Yüzler Gülüyor, Rekorla Başladık: Euro 2024'teki 3-1'lik Gürcistan Galibiyeti Sonrası Gelen Tepkiler
Yüzler Gülüyor, Rekorla Başladık: Euro 2024'teki 3-1'lik Gürcistan Galibiyeti Sonrası Gelen Tepkiler
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ın zaferi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler'in Türk futbol tarihinde Avrupa Şampiyonaları'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçtiği maçta aynı zamanda Güler, 'ilk Avrupa Şampiyonası maçında gol atan en genç oyuncu' rekorunu da Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçtan sonra adeta yıkılan X'te dikkat çeken paylaşımlar ise şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
20 yıldır genç takımdan alıp kariyerini bitirdiğimiz ne kadar Fenerli varsa hepsi için oynuyor maşallah
güzel oyundu ama şampiyona için yeterli değildi ruh istiyoruz kupa istiyoruz artık🇹🇷
kupa çok rüya kurmak olur dediğin gibi ruh olsun bizim için yeterli.
ferdi, bu maç özelinde samet, mert, arda... üzerine irfan ve ismail de katılırsa abooooo :d