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Yüzler Gülüyor, Rekorla Başladık: Euro 2024'teki 3-1'lik Gürcistan Galibiyeti Sonrası Gelen Tepkiler

Yüzler Gülüyor, Rekorla Başladık: Euro 2024'teki 3-1'lik Gürcistan Galibiyeti Sonrası Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 21:38

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ın zaferi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Arda Güler'in Türk futbol tarihinde Avrupa Şampiyonaları'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçtiği maçta aynı zamanda Güler, 'ilk Avrupa Şampiyonası maçında gol atan en genç oyuncu' rekorunu da Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı.

Arda Güler'in Türk futbol tarihinde Avrupa Şampiyonaları'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçtiği maçta aynı zamanda Güler, 'ilk Avrupa Şampiyonası maçında gol atan en genç oyuncu' rekorunu da Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı.

Maçtan sonra adeta yıkılan X'te dikkat çeken paylaşımlar ise şöyle:

Maçtan sonra adeta yıkılan X'te dikkat çeken paylaşımlar ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Erol Kayar

20 yıldır genç takımdan alıp kariyerini bitirdiğimiz ne kadar Fenerli varsa hepsi için oynuyor maşallah

Güven Koçak

güzel oyundu ama şampiyona için yeterli değildi ruh istiyoruz kupa istiyoruz artık🇹🇷

Otto Skorzeny

kupa çok rüya kurmak olur dediğin gibi ruh olsun bizim için yeterli.

plutonundeliği

ferdi, bu maç özelinde samet, mert, arda... üzerine irfan ve ismail de katılırsa abooooo :d