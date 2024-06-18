Arda Aşkı Tam Gaz Devam: Rus Model Svetlana Alekseeva'dan Euro 2024 İlk Maç Öncesi Türkiye'ye Bayraklı Destek

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'e hayran olan Rus model Svetlana Alekseeva yine yaptı yapacağını... Arda Güler forması giyip elinde Türk bayrağıyla bir video çeken Rus modelin paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti.