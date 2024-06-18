Arda Aşkı Tam Gaz Devam: Rus Model Svetlana Alekseeva'dan Euro 2024 İlk Maç Öncesi Türkiye'ye Bayraklı Destek
Arda Aşkı Tam Gaz Devam: Rus Model Svetlana Alekseeva'dan Euro 2024 İlk Maç Öncesi Türkiye'ye Bayraklı Destek
La Liga devi Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'e hayran olan Rus model Svetlana Alekseeva yine yaptı yapacağını... Arda Güler forması giyip elinde Türk bayrağıyla bir video çeken Rus modelin paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti.
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Türk milli futbol takımının yıldızlarından Arda Güler'e hayran olan Rus model Svetlana Alekseeva yine gündemde.
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Arda Güler'e çay ısmarladığı videoyla birçok kişinin dikkatini çeken Rus model son paylaşımıyla da yine çok konuşuldu.
Arda Güler temalı videolarıyla sık sık gündeme gelen Rus model Alekseeva, bu kez Arda Güler formasını giydi ve elindeki Türk bayrağıyla kameralara poz verdi.
Rus modelin paylaşımı kısa sürede en çok konuşulan videolar arasına girdi.
İşte o video:
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Rus modelin paylaşımı kimilerinin yüzünü güldürdü, kimileri ise "Arda üzerinden prim yapıyor" diyerek tepkisini ortaya koydu. İşte o yorumlar:
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Arda Güler'e bir destek de kulübü Real Madrid'den geldi. Paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor" ifadeleri kullanıldı.
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