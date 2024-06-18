Marş Deyince de Biz: Tarkan'dan Sefo'ya Yılmaz Morgül'den Gülben Ergen'e Unutulmayan Milli Takım Şarkıları
Marş Deyince de Biz: Tarkan'dan Sefo'ya Yılmaz Morgül'den Gülben Ergen'e Unutulmayan Milli Takım Şarkıları
Futbol tutkunlarının günlerdir merakla beklediği Euro 2024 heyecanı sonunda başladı. F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek Milli Takım'dan beklentimiz büyük. Gururumuz A Milli Takım'a bugüne kadar pek çok ünlü şarkıcı marş ve şarkı desteği verdi. Peki o isimler arasında kimler vardı? İşte Tarkan'dan Yılmaz Morgül'e, Gülben Ergen'den Özgün'e bugüne dek A Milli'lere destek veren ünlü isimlerin akılda kalan marş ve şarkıları...
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Euro 2024'ün resmi şarkısı Sefo'dan geldi. 'Bilmem mi?' şarkısıyla radyoların, dijital platformların gözdesi olan rap'çi Sefo'nun A Milli'ler için hazırladığı Euro 2024 şarkısı kimilerince beğenildi, kimilerince 'Nasıl yani?' dedirtti. Şarkı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalından da paylaşıldı.
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Euro 2024 için şarkı hazırlayan bir başka isim de Sümer Ezgü'ydü. Sunucu Serap Paköz'ün eski eşi olarak bildiğimiz türkücü Sümer Ezgü'nün şarkısına şaşıranlar da oldu, "Sefo'yla kıyaslanamayacak kadar güzel" diyen de.
Euro 2020'ye baktığımızda en çok dikkat çeken şarkı Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı dörtlüsünden gelmişti. Günümüzde de kullanılan 'Bizim Çocuklar' sloganını bu şarkıda duymuştuk. Şarkı bir marş havasında olmaması sebebiyle çıktığı dönemde eleştirilse de 6.7 milyonluk izlenme rakamıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.
Euro 2020 için bir marş hazırlayan Kıraç'ın şarkısı da çıktığı dönemde 'Bizim Çocuklar'a göre daha marş havasında olması sebebiyle beğenilmiş ama bazı eleştirilere de maruz kalmıştı.
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Serdar Ortaç da Euro 2020'de A Milli'lere şarkıyla destek veren isimlerdendi. Kendi şarkısı 'Bitti Demeden Bitmez'in aranjesi Emrah Is ve Nurettin Çolak ikilisine aitti.
Euro 2016'ya baktığımızda Rafet El Roman'ın 'Teşekkürler Türkiye'm' şarkısını hatırlıyoruz.
90'ların ünlü gruplarından Ayna da solistleri Erhan Güleryüz öncülüğünde Euro 2016'da A Milli Futbol Takımı'mıza destek veren isimlerdendi.
Berlin'de yaşayan Türk kökenli Alman rap'çi Alpa Gun da çoğunlukla Almanca sözlere sahip 'Türkiye'm' şarkısıyla Türkiye'ye destek vermişti.
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Popçu Özgün, 2010 yılında yayınladığı 'İstiklal' şarkısının sözlerini revize ederek Milli Takım'a destek veren isimler arasındaki yerini almıştı.
Gülben Ergen'in 2008 yılında yayınlanan 'Aşk Hiç Bitmez' albümündeki 'Avrupa' şarkısı Euro 2008'e özel yeniden düzenlenmiş, "Avrupa duyacak Türkler'in ayak seslerini" şeklindeki yeni sözlere Ege Çubukçu da rap bölümüyle dahil olmuştu.
Euro 1996 hepimiz için müthiş heyecan verici bir başlangıç olmuştu. Bu heyecana Yılmaz Morgül de bu şarkıyla destek vermişti:
Genellikle Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan bu marş ve şarkıların haricinde bir şarkı daha vardı elbette... 'Karma' albümündeki 'Taş' şarkısını 2002 Dünya Kupası için 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısıyla yeniden yorumlayan Tarkan, hepimizi coşturmayı başarmıştı.
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