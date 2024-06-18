Marş Deyince de Biz: Tarkan'dan Sefo'ya Yılmaz Morgül'den Gülben Ergen'e Unutulmayan Milli Takım Şarkıları

Futbol tutkunlarının günlerdir merakla beklediği Euro 2024 heyecanı sonunda başladı. F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek Milli Takım'dan beklentimiz büyük. Gururumuz A Milli Takım'a bugüne kadar pek çok ünlü şarkıcı marş ve şarkı desteği verdi. Peki o isimler arasında kimler vardı? İşte Tarkan'dan Yılmaz Morgül'e, Gülben Ergen'den Özgün'e bugüne dek A Milli'lere destek veren ünlü isimlerin akılda kalan marş ve şarkıları...