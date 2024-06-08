7 Maç Sonunda İlk Defa Yüzümüz Güldü! 'Filenin Efeleri' Bu Kez Pes Etmedi

VNL sezonu başladı, 'Filenin Sultanları' peş peşe galibiyetlerle göğsümüzü kabarttı. Geçen yılki muazzam şampiyonluk sonrasında birçok kişi 'VNL'den daha çok haberdar olmaya başladı. Voleybol'un Milletler Ligi olan VNL'e sultanlarımız her daim katılma hakkına sahip. Bu da tabii bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil, başarılı olduğumuz için. Bir de 'Filenin Efeleri'miz var bu yıl. Geçen yıl Altın Lig'i şampiyon olarak kapatan efeler, tarihte ilk defa erkeklerde de VNL yüzü görmemizi sağlamıştı. Peş peşe gelen mağlubiyetlerle hevesimiz kursağımızda kalmıştı, ta ki bugüne kadar... Filenin Efeleri ilk galibiyetini sonunda aldı!