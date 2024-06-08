7 Maç Sonunda İlk Defa Yüzümüz Güldü! 'Filenin Efeleri' Bu Kez Pes Etmedi
7 Maç Sonunda İlk Defa Yüzümüz Güldü! 'Filenin Efeleri' Bu Kez Pes Etmedi
VNL sezonu başladı, 'Filenin Sultanları' peş peşe galibiyetlerle göğsümüzü kabarttı. Geçen yılki muazzam şampiyonluk sonrasında birçok kişi 'VNL'den daha çok haberdar olmaya başladı. Voleybol'un Milletler Ligi olan VNL'e sultanlarımız her daim katılma hakkına sahip. Bu da tabii bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil, başarılı olduğumuz için. Bir de 'Filenin Efeleri'miz var bu yıl. Geçen yıl Altın Lig'i şampiyon olarak kapatan efeler, tarihte ilk defa erkeklerde de VNL yüzü görmemizi sağlamıştı. Peş peşe gelen mağlubiyetlerle hevesimiz kursağımızda kalmıştı, ta ki bugüne kadar... Filenin Efeleri ilk galibiyetini sonunda aldı!
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'Filenin Efeleri' VNL'de ikinci hafta maçlarını oynuyor ve takımın pasörü ve kaptanı Arslan Ekşi kadroda yok.
İlk hafta maçlarını kaybetmiştik. Kanada, Fransa ve ABD'ye 3-1 yenilirken Hollanda maçını da karar setinde 3-2'yle kaybetmiştik.
İkinci haftaya da kötü başladık, üstelik orta oyuncu Mert Matiç'in açıklaması herkeste soğuk duş etkisi yarattı.
Mert'in açıklamasından sonra birçok kişi aynı noktaya, baskıya dikkat çekmişti. Sonuçta 'Filenin Efeleri', sultanların aksine VNL'de ilk defa mücadele ediyor.
Matiç'in açıklamasına gelen tepkilerde ona hak verenlerin sayısı çoktu. Ama tüm modu bu kadar açık açık anlatması biraz soru işaretiydi.
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Ve işte beklenen olay, Türkiye erkeklerde ilk VNL galibiyetini alıyor, siftahı yapıyor!
Sosyal medyadaki ilk tepkiler duygusallık barındırıyor.
Eğer Almanya maçına da bu motivasyonla çıkarsak bir anda tatlı bir galibiyet serisi yakalayabilir, uzun yıllar VNL'de kalmanın ilk adımını atmış olabiliriz.
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