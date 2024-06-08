Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
7 Maç Sonunda İlk Defa Yüzümüz Güldü! 'Filenin Efeleri' Bu Kez Pes Etmedi

7 Maç Sonunda İlk Defa Yüzümüz Güldü! 'Filenin Efeleri' Bu Kez Pes Etmedi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 09:14

VNL sezonu başladı, 'Filenin Sultanları' peş peşe galibiyetlerle göğsümüzü kabarttı. Geçen yılki muazzam şampiyonluk sonrasında birçok kişi 'VNL'den daha çok haberdar olmaya başladı. Voleybol'un Milletler Ligi olan VNL'e sultanlarımız her daim katılma hakkına sahip. Bu da tabii bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil, başarılı olduğumuz için. Bir de 'Filenin Efeleri'miz var bu yıl. Geçen yıl Altın Lig'i şampiyon olarak kapatan efeler, tarihte ilk defa erkeklerde de VNL yüzü görmemizi sağlamıştı. Peş peşe gelen mağlubiyetlerle hevesimiz kursağımızda kalmıştı, ta ki bugüne kadar... Filenin Efeleri ilk galibiyetini sonunda aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Filenin Efeleri' VNL'de ikinci hafta maçlarını oynuyor ve takımın pasörü ve kaptanı Arslan Ekşi kadroda yok.

'Filenin Efeleri' VNL'de ikinci hafta maçlarını oynuyor ve takımın pasörü ve kaptanı Arslan Ekşi kadroda yok.

Üstelik sadece Arslan da değil smaçör Burutay Subaşı da kadroda sakatlığı nedeniyle olmayan isimlerden. Efeler'in en önemli oyuncularından ikisinin olmadığı bu hafta elbette merak konusu haline gelmişti böylelikle.

İlk hafta maçlarını kaybetmiştik. Kanada, Fransa ve ABD'ye 3-1 yenilirken Hollanda maçını da karar setinde 3-2'yle kaybetmiştik.

İlk hafta maçlarını kaybetmiştik. Kanada, Fransa ve ABD'ye 3-1 yenilirken Hollanda maçını da karar setinde 3-2'yle kaybetmiştik.

İşin en ilginç kısmı bütün bu maçlarda ilk setleri kazanmamızdı hiç kuşkusuz. İlk setleri kazanıp sonrasında mağlubiyetle maçları bitirmek birçoğumuzu en kibar tabirle adeta çıldırtmıştı!

İkinci haftaya da kötü başladık, üstelik orta oyuncu Mert Matiç'in açıklaması herkeste soğuk duş etkisi yarattı.

İkinci haftaya da kötü başladık, üstelik orta oyuncu Mert Matiç'in açıklaması herkeste soğuk duş etkisi yarattı.

Slovenya ve Polonya maçlarını 3-0 gibi net bir skorla kaybetmemiz yok muydu! Üstelik ilk setleri de kazanmadık ikinci haftada. Hani temiz mağlubiyet tam olarak buydu. Mert Matiç'in Polonya maçı sonunda 'İstemediğimiz bir mağlubiyet serisine düştük. Takımda sanki bir özgüven problemi var' demesi de elimizi ayağımızı titretmeye yetmişti bile!

Mert'in açıklamasından sonra birçok kişi aynı noktaya, baskıya dikkat çekmişti. Sonuçta 'Filenin Efeleri', sultanların aksine VNL'de ilk defa mücadele ediyor.

Mert'in açıklamasından sonra birçok kişi aynı noktaya, baskıya dikkat çekmişti. Sonuçta 'Filenin Efeleri', sultanların aksine VNL'de ilk defa mücadele ediyor.
twitter.com

Haliyle üzerlerinde büyük bir baskı var. Üstelik galibiyet alamadıkça giderek daha da çoğalabilecek bir baskıdan söz ediyoruz burada.

Matiç'in açıklamasına gelen tepkilerde ona hak verenlerin sayısı çoktu. Ama tüm modu bu kadar açık açık anlatması biraz soru işaretiydi.

Matiç'in açıklamasına gelen tepkilerde ona hak verenlerin sayısı çoktu. Ama tüm modu bu kadar açık açık anlatması biraz soru işaretiydi.
twitter.com

Takımın mental durumu hakkında basına konuşmak biraz fazla net bir demeç gibi duruyor sonuçta. Hepimiz şunu iyi biliyoruz çünkü, bir maç kaybedilmişse mutlaka klişe cümleler kurulur: 'Kaybettik ama kazanacağız' filan denir. Matiç ise netliğiyle hem hafiften bir soğuk duş etkisi yarattı hem de samimice derdini, elemini, kederini paylaşması sebebiyle alkış topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve işte beklenen olay, Türkiye erkeklerde ilk VNL galibiyetini alıyor, siftahı yapıyor!

Ve işte beklenen olay, Türkiye erkeklerde ilk VNL galibiyetini alıyor, siftahı yapıyor!
twitter.com

Tam da Mert Matiç'in 'Fenalardayız' demesinden sonra bu defa İran'la karşılaşan Efeler, sonunda şöyle bir ağız şapırdatmalık 3-1'lik zaferle ilk galibiyetini almış durumda.

Sosyal medyadaki ilk tepkiler duygusallık barındırıyor.

Sosyal medyadaki ilk tepkiler duygusallık barındırıyor.
twitter.com

E duygusallaşmamak mümkün mü! Kimine göre hoca, kimine göre de kaptan problemi olan takım sonunda beklenileni veriyor ve İran'ı çekişmeli bir 4'üncü set finaliyle devirmeyi başarıyor.

Eğer Almanya maçına da bu motivasyonla çıkarsak bir anda tatlı bir galibiyet serisi yakalayabilir, uzun yıllar VNL'de kalmanın ilk adımını atmış olabiliriz.

Eğer Almanya maçına da bu motivasyonla çıkarsak bir anda tatlı bir galibiyet serisi yakalayabilir, uzun yıllar VNL'de kalmanın ilk adımını atmış olabiliriz.
twitter.com

Şu anda en önemli rakip Bulgaristan. VNL'den düşme riski olan takımlar arasındayız, öyle her daim gedikli değiliz erkeklerde. Dolayısıyla 18 Haziran'daki Bulgaristan maçı çok büyük bir önem taşıyor. Yani Altın Lig'e düşmeyip VNL'de kalma şansımız elbette var.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın