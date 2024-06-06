Yolu Sultanlar Ligi'nden Geçmeyen Neredeyse Yok! ABD'nin Olimpiyat Kadrosu Belli Oldu
Yolu Sultanlar Ligi'nden Geçmeyen Neredeyse Yok! ABD'nin Olimpiyat Kadrosu Belli Oldu
Voleybolda dünya sıralamasında birinci konumda olan Türkiye, VNL 2024'te son olarak güçlü ABD takımını devirerek başarılarına bir yeni halka daha ekledi. VNL'in ikinci haftasında kendi evlerinde Filenin Sultanları'yla yaptıkları maçı karar setinde geride kalarak kaybeden ABD takımında Türkiye yenilgisi sonrasında heyecan veren bir gelişme yaşandı. Malum, önümüz Olimpiyatlar ve takımlar teker teker kadrolarını açıklamaya hazırlanıyor. Paris'teki Olimpiyat kadrosunu birçok takımdan önce açıklayan ABD ise özellikle Türk voleybolseverleri bir hayli heyecanlandırdı. Sebebi ise kadronun bize bir hayli fena halde 'android' olması...
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Kadro adeta yıldızlar geçidi, adeta ünlüler korosu
8 (yazıyla sekiz) isim Sultanlar Ligi'nden tanıdık
1. Ogbogu: Hem Eczacı'da hem de Vakıf'ta oynadı
2. Rettke: Tigers onu merakla bekliyor
3. Thompson: 3 büyüklerde oynayan nadir isimlerden
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4. Plummer: Kariyerinde ilk kez Türkiye'de forma giyecek
5. Larson: Yürüyen asaleti unutmak ne mümkün!
6. Carlini: Son olarak Aydın'da izlemiştik
7. Robinson-Cook: O da Avrupa'yı terk ediyor
8. Drews: Thompson ile forma rekabetinde olacak
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