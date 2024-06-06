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Yolu Sultanlar Ligi'nden Geçmeyen Neredeyse Yok! ABD'nin Olimpiyat Kadrosu Belli Oldu

Yolu Sultanlar Ligi'nden Geçmeyen Neredeyse Yok! ABD'nin Olimpiyat Kadrosu Belli Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 12:53

Voleybolda dünya sıralamasında birinci konumda olan Türkiye, VNL 2024'te son olarak güçlü ABD takımını devirerek başarılarına bir yeni halka daha ekledi. VNL'in ikinci haftasında kendi evlerinde Filenin Sultanları'yla yaptıkları maçı karar setinde geride kalarak kaybeden ABD takımında Türkiye yenilgisi sonrasında heyecan veren bir gelişme yaşandı. Malum, önümüz Olimpiyatlar ve takımlar teker teker kadrolarını açıklamaya hazırlanıyor. Paris'teki Olimpiyat kadrosunu birçok takımdan önce açıklayan ABD ise özellikle Türk voleybolseverleri bir hayli heyecanlandırdı. Sebebi ise kadronun bize bir hayli fena halde 'android' olması...

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Kadro adeta yıldızlar geçidi, adeta ünlüler korosu

Kadro adeta yıldızlar geçidi, adeta ünlüler korosu

Türk sporseverleri bir hayli keyiflendiren ABD kadrosu adeta yıldızlar geçidi, adeta ünlüler korosu. Takımın beyni konumundaki pasörler Jordyn Poulter ve Lauren Carlini. Pasör çaprazı pozisyonunda Jordan Thompson ve Annie Drews'u görüyoruz. Smaçör rotasyonu biraz kalabalık: Jordan Larson, Kelsey Robinson Cook, Kathryn Plummer ve Avery Skinner. Libero olarak sadece Justine Wong-Orantes'in seçilmesi biraz dikkat çekerken ortalar ise Dana Rettke, Haleigh Washington ve Chiaka Ogbogu'ya emanet.

8 (yazıyla sekiz) isim Sultanlar Ligi'nden tanıdık

8 (yazıyla sekiz) isim Sultanlar Ligi'nden tanıdık

Olimpiyat tarihine başarılarıyla damga vuran ABD takımında 12 kişilik kadroya giren isimlerin bizler açısından önemi ise bir hayli büyük. Sebebi ise Olimpiyat'ta as kadroya girmeyi başaran isimlerin sanki özellikle, cımbızla seçilir gibi Türkiye ile bir bağlantısı olan sporcular olması. 12 kişilik kadrodaki 8 (yazıyla sekiz) isim ya geçmişte Türkiye'de oynadı ya da gelecek sezonda Sultanlar Ligi'nde forma giymeye başlayacak. Gelin şimdi bu isimleri biraz daha yakından tanıyalım.

1. Ogbogu: Hem Eczacı'da hem de Vakıf'ta oynadı

1. Ogbogu: Hem Eczacı'da hem de Vakıf'ta oynadı

1995 doğumlu orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu 2021/2022 sezonundan beri Vakıfbank'ta izledik. Sultanlar Ligi'nde yabancı kısıtlamasından ötürü zaman zaman forma şansı bulsa da özellikle Vakıf'ın Avrupa maçlarının vazgeçilmezi olan, bloklarıyla öne çıkan Ogbogu, 3 sezon boyunca Vakıfbank forması giydikten sonra bu yıl sarı-siyahlılarla yollarını ayırdı. Önümüzdeki yıl LOVB Austin forması giyecek olan Ogbogu, 2020-2021 sezonunda da Eczacıbaşı forması giymişti. Tam 4 yıl boyunca Sultanlar Ligi'ne renk katan Ogbogu özellikle blok gücüyle ABD'nin en büyük orta silahlarından.

2. Rettke: Tigers onu merakla bekliyor

2. Rettke: Tigers onu merakla bekliyor

Ortalarla başladık, ortalarla devam edelim. 2.04'lük boyuyla dikkat çeken Dana Rettke, son olarak İtalya'da Vero Volley Milano forması giymişti. 2024/2025 sezonu itibarıyla kariyerinde ilk defa Türkiye'de Eczacıbaşı'nda oynamaya hazırlanan Rettke, özellikle Tigers taraftarı arasında heyecanla beklenen bir isim.

3. Thompson: 3 büyüklerde oynayan nadir isimlerden

3. Thompson: 3 büyüklerde oynayan nadir isimlerden

Jordan Thompson geçtiğimiz yıl Sultanlar Ligi'nin en merak edilen isimlerinden biri olmuştu. Haak ve Egonu sonrasında çapraz pozisyonunda arayışa giren Vakıfbank çareyi Thompson'da aramıştı. Her ne kadar geçen sezona iyi bir başlangıç yaparak Vakıfbank taraftarını rahatlatan Thompson, sezon sonuna doğru istikrardan biraz uzak bir görüntü çizerek birazcık hayal kırıklığı yaratmıştı. ABD'de kurulan yeni lig onu da aramızdan kopartacak. LOVB Houston forması giymeye hazırlanan Thompson, sadece Vakıfbank değil aynı zamanda geçmişte Eczacıbaşı ve Fenerbahçe forması da giyerek, adeta 3 büyüklerde oynayarak Sultanlar Ligi'nin iz bırakan voleybolcularından biri olaraj hatırlanacak.

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4. Plummer: Kariyerinde ilk kez Türkiye'de forma giyecek

4. Plummer: Kariyerinde ilk kez Türkiye'de forma giyecek

Yabancı smaçörlerden yana şansı son dönemde pek de gülmeyen Eczacıbaşı, özellikle de ofansif smaçör açığını Kathryn Plummer'la kapatmaya hazırlanıyor. Kariyerinde ilk defa Türkiye'de forma giymeye hazırlanan Plummer, son olarak Santarelli'nin Imoco'sunda sezonu tamamlamıştı. Eczacı'da Gray ve Hande ile birlikte smaçörlük yarışına girecek olan Plummer, her ne kadar manşetlerde zaman zaman aksasa da özellikle hücum gücü sebebiyle ABD'nin önemli yıldızlarından biri.

5. Larson: Yürüyen asaleti unutmak ne mümkün!

5. Larson: Yürüyen asaleti unutmak ne mümkün!

Kimine göre prenses, kimine göre asalet... Elbette Jordan Larson denildiğinde akan sular duruyor. 1986 doğumlu Larson, kariyerinin sonlarına doğru yaklaşsa da 2010'lu yılların ortalarında tam 5 sezon boyunca Eczacıbaşı forması giyerek Türk voleybol aşıkları arasında özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip. Neslihan Demir'in de çok sevdiği voleybolcuların başında gelen Larson, sporculuk kariyerinin sonlarında ABD'nin Olimpiyat kadrosuna yine seçilerek kalitesini dosta, düşmana duyurmuş durumda.

6. Carlini: Son olarak Aydın'da izlemiştik

6. Carlini: Son olarak Aydın'da izlemiştik

Sultanlar Ligi'nde 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında Türk Hava Yolları forması giyen pasör Lauren Carlini'yi son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor formasıyla izlemiştik. ABD'de kurulan yeni lig onu da Türkiye'den kopartacak. Aydın'ın beyni olarak takımı ayakta tutan isimlerden biri olan Carlini, muhtemelen Poulter'ın yedeği olarak kalacak gibi duruyor ama Poulter'ın sakatlıktan yeni kurtulduğunu hatırlarsak belki de daha çok forma şansı da bulabilir Olimpiyatlarda.

7. Robinson-Cook: O da Avrupa'yı terk ediyor

7. Robinson-Cook: O da Avrupa'yı terk ediyor

Kelsey Robinson-Cook da hırsıyla dikkat çeken, gerek Vakıfbank gerek ise Fenerbahçe forması giymiş bir yıldız. Son iki seneyi yıldızlar geçidi Imoco'da geçiren Cook da Avrupa'yı terk edecek yıldızlardan biri. LOVB Atlanta forması giyecek olan yıldız, takımın smaçör rotasyonunda öne çıkması beklenen yıldızlarından biri.

8. Drews: Thompson ile forma rekabetinde olacak

8. Drews: Thompson ile forma rekabetinde olacak

Andrea ya da diğer bir hitap şekliyle Annie Drews, 2018/2019 sezonunu Beylikdüzü'nde geçirmişti. Sadece 1 yıllık Türkiye tecrübesinden sonra Japonya ve İtalya'daki takımlarda forma giyen Drews, Thompson ile birlikte takımın çapraz gücünü oluşturuyor.

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