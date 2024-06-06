Yolu Sultanlar Ligi'nden Geçmeyen Neredeyse Yok! ABD'nin Olimpiyat Kadrosu Belli Oldu

Jordan Thompson geçtiğimiz yıl Sultanlar Ligi'nin en merak edilen isimlerinden biri olmuştu. Haak ve Egonu sonrasında çapraz pozisyonunda arayışa giren Vakıfbank çareyi Thompson'da aramıştı. Her ne kadar geçen sezona iyi bir başlangıç yaparak Vakıfbank taraftarını rahatlatan Thompson, sezon sonuna doğru istikrardan biraz uzak bir görüntü çizerek birazcık hayal kırıklığı yaratmıştı. ABD'de kurulan yeni lig onu da aramızdan kopartacak. LOVB Houston forması giymeye hazırlanan Thompson, sadece Vakıfbank değil aynı zamanda geçmişte Eczacıbaşı ve Fenerbahçe forması da giyerek, adeta 3 büyüklerde oynayarak Sultanlar Ligi'nin iz bırakan voleybolcularından biri olaraj hatırlanacak.